Nissan rappelle près de 444 000 véhicules en raison d’un risque de défaillance du moteur VC-Turbo

Le constructeur cite un risque de défaillance progressive des roulements pouvant endommager les moteurs de plusieurs modèles Nissan et Infiniti.

443 899 véhicules Nissan et Infiniti rappelés pour des risques de défaillance des roulements du moteur VC-Turbo.

Les concessionnaires inspecteront les moteurs pour détecter des débris et remplaceront les pièces ou les moteurs sans frais si nécessaire.

Les propriétaires recevront des avis à partir du 25 août, avec des remboursements offerts pour les réparations hors garantie.

Nissan rappelle près de 444 000 véhicules à travers l’Amérique du Nord en raison de défaillances possibles de ses moteurs à compression variable (VC-Turbo), qui pourraient causer des dommages importants au moteur. Le rappel touche les Nissan Altima, Rogue ainsi que les Infiniti QX50 et QX55 produits au cours de plusieurs années-modèles.

La majorité des véhicules visés sont environ 348 554 Nissan Rogue des années 2021 à 2024. Le rappel comprend aussi environ 84 536 Infiniti QX50 produits de 2019 à 2022, 5 124 Infiniti QX55 de 2022, et 5 685 Nissan Altima de 2019 à 2020. Nissan a détaillé le problème dans un rapport soumis à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) le 26 juin 2025.

Le problème concerne des défaillances potentielles des roulements principaux du moteur ainsi que des composants A-, C- et L-link. Selon le constructeur, ces pièces pourraient se détériorer avec le temps, entraînant des dommages graves ou la défaillance complète du moteur. Le moteur VC-Turbo est le seul moteur de série capable de modifier son taux de compression, une technologie conçue pour optimiser à la fois l’économie de carburant et le couple. Nissan a consacré deux décennies au développement de cette technologie et déposé environ 300 brevets. Elle a fait ses débuts sur l’Infiniti QX50 2019, avant d’être intégrée à l’Altima et plus tard à la version 1,5 litre turbo trois cylindres du Rogue.

Les conducteurs des véhicules concernés pourraient remarquer des symptômes progressifs tels que des voyants d’alerte, des bruits inhabituels ou un fonctionnement irrégulier du moteur. Dans le cadre du rappel, les concessionnaires inspecteront les carters d’huile pour y trouver des débris métalliques. Si aucun débris n’est détecté, les techniciens remplaceront le joint du carter d’huile, l’huile moteur et mettront à jour l’unité de commande électronique du moteur. Les modèles équipés du moteur quatre cylindres turbo pourraient n’avoir besoin que d’un simple changement d’huile si aucun débris n’est trouvé. Si des débris sont présents, Nissan remplacera le moteur complet sans frais pour le propriétaire.

Un programme de remboursement sera offert aux clients ayant déjà payé pour des réparations connexes hors garantie. Nissan prévoit informer ses concessionnaires d’ici le 15 juillet, et les notifications aux propriétaires commenceront le 25 août 2025.