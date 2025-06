Nissan Leaf de nouvelle génération: on connaît quelques détails supplémentaires

Nissan dévoilera sous peu la Leaf de nouvelle génération. En attendant, le constructeur nous en apprend un peu plus sur la prochaine génération de sa voiture électrique.

La nouvelle Nissan Leaf développera une puissance pouvant aller jusqu’à 214 chevaux.

L’insonorisation de l’habitacle sera améliorée.

Le rayon de braquage sera diminué afin d’accroître l’agilité.

En prévision du dévoilement officiel de la Leaf de nouvelle génération qui aura lieu prochainement, Nissan a partagé quelques détails concernant notamment sa motorisation, son habitacle et son châssis.

Jusqu’à 214 chevaux

La nouvelle Nissan Leaf sera animée par la motorisation électrique baptisée “3 en 1” par le constructeur. Elle comprend le moteur, le réducteur et l’onduleur. La puissance et le couple s’élèvent respectivement à 214 chevaux et 261 lb-pi.

Les ingénieurs responsables du développement de la prochaine Leaf ont aussi travaillé de manière à optimiser la température des batteries. La chaleur générée par le chargeur embarqué peut être réutilisée dans le but de réchauffer la batterie et maximiser la régénération par temps froid.

Un habitacle mieux insonorisé

Nissan assure également que l’habitacle de la future Leaf sera mieux insonorisé de manière à améliorer l’expérience à bord pour les occupants. À une vitesse de 50 km/h, l’habitacle est moins bruyant de deux décibels comparativement à la Leaf de deuxième génération.

Du même coup, le constructeur japonais en a profité pour relocaliser le système de ventilation, de chauffage et de climatisation. Autrefois positionné derrière l’instrumentation, il loge maintenant sous le capot. Le tout est possible étant donné que le format du moteur électrique est inférieur à celui de la précédente génération. Le dégagement dans l’habitacle se voit donc amélioré.

La plateforme CMF-EV

La Nissan Leaf de prochaine génération sera bâtie sur la plateforme CMF-EV. Elle vise à accroître le confort et l’agilité. À cet effet, en dépit des jantes de 19 pouces dont elle sera équipée, elle voit son rayon de braquage être réduit de 10 centimètres par rapport au modèle sortant.

La voiture électrique profite d’une suspension arrière multibras qui accroît la rigidité latérale de 66%.

Il est prévu que la prochaine Nissan Leaf soit officiellement dévoilée d’ici les prochaines semaines.