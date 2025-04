Et si Nissan ramenait une camionnette compacte… électrique?

Le premier VÉ Nissan est attendu avant la fin de l’année.

Pas moins de 5 véhicules électriques compactes pourraient voir le jour.

Ça fait déjà quinze ans que Nissan joue dans l’arène des véhicules électriques. La Leaf, première véritable voiture électrique abordable, a joué un rôle important au début, mais elle a rapidement été rattrapée par la concurrence. Et on ne peut pas dire que l’utilitaire Ariya a eu le même impact que la Leaf sur l’industrie. Son prix plus élevé face à des véhicules souvent mieux conçus ont nui à son déploiement.

Néanmoins et malgré la conjoncture assez complexe dans l’industrie automobile causée par les tarifs douaniers de l’administration Trump, Nissan ne lance pas la serviette en ce qui a trait à son offensive électrique. En effet, le constructeur nippon prépare son retour avec une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques, cette dernière qui pourrait servir de base pour cinq modèles compacts, y compris des multisegments, des berlines et même une camionnette pour les loisirs.

Ces véhicules seront fabriqués dans l’usine de Canton, au Mississippi, et feront appel à des groupes motopropulseurs plus performants et des batteries lithium-ion moins coûteuses et plus rapides à recharger.

Le plan initial d’amener deux berlines électriques pour remplacer le tandem Altima/Maxima a toutefois été mis sur la glace, Nissan qui va se concentrer sur le développement de multisegments, un format qui résonne mieux auprès du public nord-américain. La grande Maxima n’étant déjà plus disponible, il y a fort à parier que Nissan prolongera le cycle de sa berline Altima le plus longtemps possible.

Le constructeur estime que les livrées plus cossues de la berline Sentra pourraient servir le même auditoire que l’Altima lorsque celle-ci sera envoyée à la retraite vers 2027, selon ce qu’affirme Automotive News qui cite une source issue de la chaîne d’approvisionnement.

Les prochaines nouveautés, si on exclut la toute nouvelle Leaf avec sa forme résolument plus utilitaire attendue avant la fin de l’année, seraient quant à elles prévues pour 2028. Le constructeur entend ajouter deux véhicules utilitaires électriques, un pour Nissan et l’autre pour Infiniti.

On peut d’ailleurs espérer que ce VUS électrique Nissan sera le remplaçant de l’iconique Xterra avec des dimensions extérieures similaires à celles du Rogue actuel, mais un habitacle digne d’un Pathfinder. À ce sujet, le Pathfinder pourrait potentiellement passer à une motorisation hybride.

Pour le projet entourant ce petit camion électrique destiné aux loisirs, Automotive News prévoit que ce dernier sera commercialisé à partir de 2030. La plateforme serait de type monocoque, ce qui placerait ce modèle, qui n’a toujours pas reçu le feu vert soit dit en passant, dans un groupe réunissant le Ford Maverick, le Honda Ridgeline et le Hyundai Santa Cruz. Le Rivian R1T est un autre pickup électrique, mais disons que son prix élitiste l’exclut de la discussion.

Automotive News avance même que ce modèle de camionnette compacte électrique pourrait joindre un Frontier équipé d’une motorisation hybride.