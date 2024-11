Nissan lancera la nouvelle génération de Leaf à l’automne 2025 avec un style VUS et une option 4 roues motrices

La troisième génération de la Leaf de Nissan bénéficiera d’une technologie de batterie améliorée qui lui permettra d’atteindre une autonomie de 500 km.

La Leaf de troisième génération au style VUS offre une option de transmission intégrale à double moteur.

Les batteries lithium-ion refroidies par eau permettent une meilleure recharge et une autonomie de 500 km.

La production aura lieu au Royaume-Uni.

La Nissan Leaf de troisième génération devrait être lancée à l’automne 2025, sept ans après la sortie du modèle actuel. Le tout nouveau véhicule électrique redessiné devrait adopter un style VUS multisegment inspiré du concept-car « Chill Out » dévoilé en 2021.

La prochaine Leaf sera équipée d’un groupe motopropulseur compact « 3 en 1 » qui combine le moteur, l’onduleur et le réducteur en une seule unité modulaire. Cette configuration raccourcit le capot, augmentant l’espace dans l’habitacle et améliorant le confort intérieur. Les dimensions du véhicule devraient rester similaires à celles du modèle actuel, mesurant 4510 mm de long et 1820 mm de large, mais en raison de sa forme de VUS, il sera 100 mm plus haut.

Construite sur la plateforme CMF-EV, sur laquelle reposent la Nissan Ariya et la Renault Megane E-Tech Electric, la nouvelle Leaf bénéficiera d’avancées logicielles significatives. Le système actualisé devrait permettre des mises à jour de fonctions en direct.

La Leaf de troisième génération sera proposée en deux configurations : un système à traction avant utilisant l’unité compacte « 3 en 1 » et une nouvelle version à transmission intégrale dotée de la technologie à double moteur e-4ORCE de Nissan. C’est la première fois que la Leaf sera équipée d’une transmission intégrale électrique.

Bien que des batteries avancées à semi-conducteurs et au phosphate de fer soient en cours de développement chez Nissan, la nouvelle Leaf utilisera une version améliorée de la batterie lithium-ion actuelle. Une amélioration significative est l’ajout d’un système de refroidissement par eau, qui devrait résoudre les problèmes liés à la chaleur lors de la conduite à grande vitesse et améliorer les performances dans les climats plus froids.

La batterie sera disponible en capacités de 40 kWh et 60 kWh, avec une autonomie estimée à 400 km et 500 km pour les modèles à traction, respectivement.

Nissan prévoit de fabriquer la Leaf de nouvelle génération dans son usine de Sunderland, au Royaume-Uni, et de la commercialiser dans un premier temps sur les marchés européens. Le prix devrait commencer à environ 4 millions de yens (environ 47 000 $ canadiens) pour les modèles d’entrée de gamme dotés d’une plus petite batterie, tandis que les variantes à plus grande capacité pourraient atteindre 5 millions de yens (environ 58 500 $ canadiens). Des subventions dans différentes régions devraient permettre de réduire encore les coûts.