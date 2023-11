Nissan travaille sur une Leaf surélevée

Le constructeur veut investir dans son usine britannique pour son offensive européenne électrique.

Trois multisegments électriques sont planifiés.

La stratégie nord-américaine demeure inconnue.

Le constructeur Nissan a joué un rôle de premier plan dans l’électrification de l’industrie lorsqu’il a démocratisé le concept avec sa citadine Leaf au début de la décennie précédente. Mais, force est d’admettre que l’impact de la marque sur le créneau électrique n’est plus ce qu’il était au moment où la compacte Leaf révolutionnait le marché de l’automobile. En effet, Nissan s’est fait damer le pion par la compétition, notamment le groupe Hyundai ou même GM et Ford, deux géants américains qui ont décidé de tout miser sur l’électrique.

Or, il ne faut pas compter Nissan pour battu. Le constructeur a lancé l’Ariya l’an dernier, ce qui aide les stratèges de la marque à s’imposer dans la catégorie des multisegments électriques, mais il prépare en ce moment la suite de l’histoire avec pas moins de trois véhicules qui respectent les critères à la mode, c’est-à-dire des véhicules à vocation utilitaire.

C’est du moins ce qu’a découvert le site Automotive News Europe via une source qui travaille au sein de Nissan. Le constructeur nippon travaille actuellement à accélérer sa pénétration électrique sur le continent européen, là où les VÉ connaissent plus de succès qu’en Amérique du Nord, notamment grâce à des échéanciers plus contraignants pour les marques automobiles.

Pour le moment, très peu de détails sont disponibles, mais Nissan cherche actuellement à moderniser son usine britannique de Sunderland dans le but d’y produire trois modèles électriques et utilitaires. Le premier de ces trois sera une version surélevée et révisée de la Leaf, le véhicule qui devrait être lancé d’ici la fin de 2024 en Europe, selon la source.

Plus tard, une version électrique du Juke, un véhicule qui n’est plus offert chez nous, fera son entrée sur le marché européen, suivi d’une variante électrique du Qashqai, un autre modèle boudé au sud du 49e parallèle, mais qui survit pour le moment au Canada.

L’idée avec le multisegment Leaf serait de le différencier des deux autres VUS planifiés par un design plus aérodynamique, bref un style qui pourrait s’inspirer du prototype Chill-Out dévoilé en 2021. Pour les deux autres, on devine que les plus récents concepts Hyper Punk et Hyper Urban pourraient servir de toile de fond pour le Juke et le Qashqai, alimentés par les électrons.

À la lumière de cette rumeur, il est permis de se demander si Nissan voudra continuer l’aventure Leaf en Amérique du Nord, voir même d’ajouter un autre multisegment entre l’Ariya et cette future Leaf plus « robuste » pour attirer plus de consommateurs dans les salles de montre de la marque. Quoiqu’il arrive, le constructeur se doit d’emboiter le pas sur le continent nord-américain, car l’Ariya n’est pas à la portée de toutes les bourses et la Leaf commence à avoir de la difficulté à cacher son âge face aux véhicules plus récents sur le marché.