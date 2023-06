Essai routier Nissan Ariya 2023 : Un prix hors norme

Points forts Nissan Ariya 2023 :

– L’habitacle de type lounge est somptueux.

– Les performances générales du VE sont à la hauteur.

– Le style est unique et attrayant.

Points faibles Nissan Ariya 2023 :

– L’Ariya est trop chère.

– Les prix et la structure de la finition sont trop complexes.

– Le comportement routier est rebondissant et parfois déstabilisant.

– La concurrence la surpasse à bien des égards, ce qui la rattrapera et lui portera préjudice.

Les véhicules électriques sont aujourd’hui monnaie courante. L’augmentation continue du nombre de modèles proposés a rendu la concurrence plus féroce, mais la demande reste largement supérieure à la disponibilité. Il en sera ainsi pendant quelques années encore, ce qui signifie que tous les véhicules électriques trouveront un nouveau foyer, mêmes s’il en existe de meilleurs. Ce scénario est essentiel pour la Nissan Ariya.

L’industrie automobile évolue à une vitesse incroyable, mais elle ne s’est jamais frayé un chemin au bulldozer comme elle le fait aujourd’hui. Un exemple concret : Les VE à moteur unique à traction avant sont devenus moins désirables. En fait, cette disposition est tellement critiquée que Volvo et Polestar ont fait passer leurs modèles à moteur unique de la traction avant à la propulsion arrière. À l’exception de tous les VE proposés uniquement avec un moteur unique, la quasi-totalité des autres véhicules considère leurs configurations à moteur unique comme des RWD. La Nissan Ariya est à traction avant.

J’admets que ce n’est pas le point de discussion le plus important sur de nombreux marchés, mais il est valable lorsque vous pesez 4 500 livres.

Un seul moteur et une grande batterie

La Nissan Ariya peut être équipée d’une batterie de 63 kWh qui alimente un ou deux moteurs électriques. D’autres versions sont équipées d’une batterie de 87 kWh, qui alimente un ou deux moteurs électriques. L’Evolve+ testé est le maître de l’autonomie avec 490 km entre deux pleins. Grâce à la batterie plus importante, le moteur unique produit 238 ch et 221 lb-pi de couple (contre 214 et 221 respectivement). Par rapport aux normes actuelles des VE, ces chiffres sont dérisoires. Dans le monde réel, les performances sont adéquates, mais il y a un problème.

En comparant les performances de l’Ariya avec celles de presque tous les concurrents électriques, on s’aperçoit que le VUS de Nissan n’est pas à la hauteur en termes de rapport poids/puissance. Le couple est instantané, mais les lois de la physique freinent inévitablement la poussée vers l’avant. Contrairement à d’autres VE, la traction est soutenue pendant un certain temps, mais ce n’est pas le cas de l’Ariya — étrangement, l’accélération est comparable à celle d’un VUS à moteur à combustion interne moyen.

Quelques problèmes, peut-être… J’ai rapporté que le châssis de l’Ariya était clairement réglé pour la maniabilité plutôt que pour le confort dans mon premier essai routier et que la conduite dans la région métropolitaine de Montréal pouvait révéler une conduite trop dure. La bonne nouvelle, c’est que le Nissan reste généralement confortable sur un terrain plat, mais la moindre imperfection de surface révèle les difficultés de la suspension à contrôler les mouvements de montée et de descente de la carrosserie.

Un prix hors de portée

Le plus gros problème de la Nissan Ariya 2023 est son prix excessif. À 52 998 $ pour commencer, elle coûte environ 4 000 $ de plus que la IONIQ 5, qui offre un niveau d’équipement presque identique et qui est à propulsion. Pour passer à la première Ariya à transmission intégrale, il faut compter 7 500 dollars de plus, soit 60 498 dollars. La première IONIQ 5 à traction intégrale s’affiche à 54 999 $ et offre plus d’équipements, plus de puissance et plus d’autonomie.

La Evolve+ FWD testée est proposée à un prix exorbitant de 64 998 $. Si l’on compare la IONIQ 5 Preferred AWD Long Range avec l’ensemble Ultimate de 6 000 $, non seulement la IONIQ 5 est mieux équipée, mais elle est aussi plus rapide et plus puissante. Les calculs de Nissan ne tiennent pas la route.

Les vraies déceptions

Une révélation décevante à propos de l’Ariya est l’absence de la fonction e-pedal 1-pedal de Nissan, présente dans le modèle LEAF. Les clients potentiels interrogés par Nissan n’auraient pas manifesté d’intérêt pour cet attribut particulier, peut-être en raison d’un manque de compréhension. Pour ma part, je crois fermement qu’il s’agit de l’une des meilleures caractéristiques d’un véhicule électrique.

Tout n’est pas perdu puisque l’Ariya comprend le système e-Step qui, lorsqu’il est utilisé en conjonction avec le mode de conduite ECO (à côté des modes Sport et Standard) et en sélectionnant « B » sur le levier de vitesses, permet au conducteur d’accéder à un freinage régénératif maximal. Le VUS n’est pas conçu pour s’arrêter complètement, mais pour « avancer » jusqu’à ce que les freins soient enclenchés manuellement.

Mais il est plutôt séduisant

Les véritables atouts de la Nissan 2023 sont l’extérieur du VUS et son intérieur de type lounge. L’Ariya arbore une façade sophistiquée et épurée. Le bouclier abrite des capteurs qui préservent les surfaces et les contours extrêmement lisses du VUS. Le profil de l’EV est rapide et ressemble à celui d’un fastback. L’arrière ne contient guère plus qu’une lame de lumière allongée qui incorpore les feux arrière. En définitive, il s’agit d’un VUS propre et élégant qui aurait sa place dans une salle d’exposition Infiniti.

Le design de l’habitacle de Nissan évoque l’ambiance d’un salon de café plutôt qu’un intérieur de VUS conventionnel. Cette approche luxueuse et spacieuse donne une impression de haut de gamme, une fois de plus très proche d’Infiniti. Si les places arrière sont spacieuses, l’espace pour les jambes aux places avant peut être compromis par la grande console centrale mobile. De même, sa hauteur est trop importante par rapport à l’accoudoir de la portière, ce qui rend la position d’assise gênante et inconfortable. Heureusement, les sièges à gravité zéro sont extrêmement confortables. Et la console centrale à commande électrique est un gadget, guère plus.

Comparez, mais achetez s’il est disponible

La concurrence immédiate de l’Ariya, la Ioniq 5, la Kia EV6, la Ford Mustang Mach-E, la Volkswagen ID.4, la Toyota bZ4x et la Subaru Solterra, l’ont presque battue à plus d’un titre. Cette réalité serait quelque peu différente si la Nissan était au moins 5 000 $ moins cher.

Conclusion : L’Ariya 2023 est un bon VE. Il n’est peut-être pas aussi avancé que certains l’auraient souhaité, venant de Nissan. Malgré cela, la forte demande de VE fera en sorte qu’il y en aura beaucoup sur les routes à l’avenir.