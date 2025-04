Nissan lance le Frontier Pro hybride rechargeable et la berline N7 au Salon de l’auto de Shanghai 2025

Nissan élargit sa gamme électrifiée en Chine avec son premier pick-up hybride rechargeable et une nouvelle berline électrique élégante.

Le Frontier Pro développe un couple de 800 Nm et une autonomie électrique de 135 km grâce à un groupe motopropulseur hybride turbo de 1,5 L.

La berline N7 atteint jusqu’à 635 km d’autonomie avec recharge rapide et fonctions avancées de conduite autonome.

Les deux modèles s’inscrivent dans le plan d’expansion des véhicules à énergies nouvelles (NEV) de Nissan et seront exportés vers certains marchés mondiaux.

Nissan a dévoilé le tout nouveau pick-up hybride rechargeable Frontier Pro et la berline électrique Dongfeng Nissan N7 au Salon de l’auto de Shanghai 2025, deux ajouts clés à sa gamme de véhicules à énergies nouvelles. Les deux véhicules seront produits et commercialisés en Chine, avec des plans d’exportation vers d’autres marchés à venir.

Le Frontier Pro est le tout premier pick-up électrifié et modèle hybride rechargeable de Nissan. Développé en partenariat avec Zhengzhou Nissan, il combine un moteur turbo de 1,5 litre à un moteur électrique haute puissance, pour une puissance totale de plus de 300 kilowatts (402 chevaux) et un couple de 800 newtons-mètres (590 lb-pi). Le système permet de parcourir jusqu’à 135 kilomètres en mode 100 % électrique.

Tous les modèles Frontier Pro sont équipés du système de traction intégrale intelligente, d’une suspension arrière à 5 bras, et d’un sélecteur de modes de conduite incluant Hybride, Électrique pur, Performance et Neige. Un différentiel arrière à verrouillage électromécanique améliore les capacités hors route.

L’habitacle comprend un toit panoramique, un écran d’infodivertissement de 14,6 pouces, des sièges chauffants et ventilés avec fonction massage, ainsi qu’une prise de courant bidirectionnelle (V2L) pouvant alimenter jusqu’à 6 kW. Le design « Rugged Tech » du camion rend hommage au Nissan D21 Hardbody des années 1980, notamment grâce à une signature lumineuse inspirée des bouches d’aération du capot de l’époque.

En parallèle, Nissan a aussi présenté la toute nouvelle berline électrique N7 de Dongfeng Nissan. Ce modèle 100 % électrique se démarque par un coefficient de traînée très faible de 0,208 et deux options de batterie au phosphate de fer lithié (LFP) : 58 kWh pour 510 km d’autonomie et 73 kWh pour un maximum de 635 km. Tous les modèles sont équipés d’un moteur électrique avant unique développant entre 160 et 200 kilowatts (215 à 268 chevaux) et un couple de 305 newtons-mètres (225 lb-pi).

La N7 propose des capacités de recharge rapide en courant continu (DC), permettant une recharge de 10 à 80 % en 19 minutes, et de 30 à 80 % en seulement 14 minutes. Elle intègre également un système avancé d’aide à la conduite développé en collaboration avec la firme technologique chinoise Momenta. Ce système permet les changements de voie autonomes, les fusions, les virages et le stationnement automatique, autant sur autoroute qu’en milieu urbain.

L’intérieur propose des sièges adaptatifs avec système de posture alimenté par intelligence artificielle, un écran central de 15,6 pouces avec résolution 2.5K, et en option, un système audio à 14 haut-parleurs avec modules escamotables intégrés au tableau de bord.

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore si l’Amérique du Nord figure parmi les « marchés mondiaux » ciblés.