Nissan dévoile le Pathfinder 2026 modernisé avec écran de 12,3 pouces et technologies de sécurité améliorées

Le Nissan Pathfinder 2026 se refait une beauté avec de nouvelles options tout-terrain pour la version Rock Creek

Écran tactile de 12,3 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil désormais de série sur toutes les versions.

Le Pathfinder Rock Creek reçoit un toit ouvrant, un chargeur sans fil et plusieurs commodités tout-terrain supplémentaires.

Le modèle conserve son moteur V6 de 3,5 L, sa traction intégrale intelligente et sa capacité de remorquage de 6 000 lb.

Nissan a présenté le Pathfinder 2026 rafraîchi avant sa première apparition publique au Salon de l’auto de Los Angeles 2025. Le VUS profite d’un design extérieur révisé, d’une suite technologique bonifiée et de nouvelles caractéristiques pour les versions Platinum et Rock Creek.

La puissance provient d’un moteur V6 de 3,5 litres développant 284 chevaux et 259 lb-pi de couple dans la version Platinum, ou 295 chevaux et 270 lb-pi dans la version Rock Creek. Le moteur est jumelé à une transmission automatique à neuf rapports avec sélecteurs au volant. Tous les modèles sont livrés de série avec la traction intégrale intelligente de Nissan et un sélecteur à sept modes de conduite permettant de s’adapter à divers terrains. La capacité de remorquage demeure fixée à 6 000 livres, et le système d’arrêt/redémarrage automatique du moteur fait désormais partie de l’équipement de série.

Le Pathfinder 2026 arbore des pare-chocs avant et arrière redessinés, des emblèmes extérieurs au fini satiné et une nouvelle couleur « Baltic Teal ». À bord, la planche de bord a été repensée pour adopter une présentation plus moderne, mettant en valeur un écran central de 12,3 pouces compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Un chargeur sans fil redessiné offre une puissance maximale de 15 watts et intègre un ventilateur de refroidissement ainsi qu’un système d’alignement magnétique pour assurer une recharge plus stable.

Ce VUS à trois rangées conserve une configuration flexible pouvant accueillir jusqu’à huit passagers, avec des sièges capitaines offerts sur la version Platinum. La deuxième rangée utilise le système LATCH AND GLIDE de Nissan, permettant de déplacer le siège même lorsqu’un siège d’enfant y est installé. Le volume de chargement s’élève à 470 litres derrière la troisième rangée et dépasse 2 279 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

La version Platinum bénéficie de nouvelles jantes en alliage usiné de 20 pouces, d’un motif de surpiqûres inédit pour les sièges, d’accents intérieurs à ton bois et de longerons de toit noirs. La version Rock Creek, axée sur les capacités hors route, conserve sa suspension surélevée ainsi que sa calandre et ses pare-chocs distinctifs, tout en ajoutant un toit panoramique, un chargeur sans fil et une prise de courant dans l’espace cargo pour 2026.

L’assistance à la conduite progresse grâce à la caméra HD Intelligent Around View Monitor améliorée, qui intègre désormais les vues Front Wide View et Invisible Hood View. Les dispositifs de sécurité de série comprennent le bouclier de sécurité Nissan Safety Shield 360, l’avertissement intelligent de collision frontale et le système ProPILOT Assist avec régulateur de vitesse intelligent, conçu pour faciliter la conduite sur autoroute et dans la circulation dense.

La production canadienne débutera au printemps 2026, et les prix seront annoncés à l’approche du lancement sur le marché.