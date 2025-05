Nissan annonce une perte de 4,5 milliards $ et prévoit une importante restructuration mondiale

Nissan présente un plan de réduction des coûts et de fermetures d’usines après avoir enregistré sa pire perte en 25 ans.

Pertes nettes de 670,9 milliards ¥ en 2024, les plus importantes depuis 1999

Baisse de 1 million d’unités de production mondiale; suppression de 20 000 emplois

Les gammes de VÉ et d’hybrides à la traîne; les usines américaines reportées à 2027 ou plus tard

Nissan Motor Co. a annoncé une perte nette de 670,9 milliards de yens (4,5 milliards de dollars) pour l’exercice financier 2024, sa pire performance annuelle depuis 1999. Le constructeur japonais a dévoilé le 13 mai un plan mondial de restructuration qui comprend la fermeture de sept usines de production — ramenant le total de 17 à 10 — et l’élimination de 20 000 postes dans le but de freiner l’érosion des revenus et les flux de trésorerie négatifs.

L’entreprise prévoit de réduire sa capacité de production mondiale de 3,5 à 2,5 millions de véhicules d’ici l’exercice 2027. Cette réduction s’inscrit dans une stratégie de compression des coûts de 500 milliards de yens, jumelée à une amélioration du taux d’utilisation des usines, qui passerait de 70 % à près de 100 %. Nissan entend aussi améliorer l’efficacité de l’ingénierie et rationaliser sa chaîne d’approvisionnement.

En 2024, les ventes au détail mondiales ont chuté de 2,8 %, et les marges d’exploitation sont passées sous la barre du 1 %, après avoir atteint 4,5 % l’année précédente. Le marché américain, qui demeure le plus important pour Nissan, devrait se contracter davantage en 2025. Près de la moitié des ventes de Nissan aux États-Unis provient de véhicules importés, rendant l’entreprise particulièrement vulnérable aux tarifs douaniers imposés sur les véhicules fabriqués à l’étranger. Le choix antérieur de transférer la production de VUS à fortes marges des usines américaines vers le Japon a accru l’exposition de Nissan à ces coûts d’importation.

Le Rogue, un multisegment compact et modèle le plus vendu par Nissan aux États-Unis, a vu ses ventes chuter de près de 10 % en 2024, forçant l’entreprise à réduire la production.

La stratégie de produit du constructeur est aussi critiquée. Jadis pionnière en électrification grâce à la Leaf, Nissan peine maintenant à garder le cap. Le VÉ Ariya est arrivé sur le marché à la fin de 2023, au moment où la demande globale pour les véhicules électriques commençait à faiblir.

Des retards de développement ont aussi nui à la compétitivité de la marque. Le lancement de la prochaine génération de véhicules électriques destinés à la production aux États-Unis est maintenant reporté à 2027 ou plus tard. En Chine, Nissan continue de perdre des parts de marché au profit des marques locales, qui proposent des véhicules plus avancés à prix concurrentiels.

Les difficultés sont accentuées par des changements fréquents à la direction. Hiroto Saikawa, successeur immédiat de Carlos Ghosn, a démissionné en 2019 après un scandale de rémunération. Makoto Uchida, son remplaçant, a quitté ses fonctions en mars 2025 après l’échec des négociations de fusion avec Honda. C’est Ivan Espinosa, un cadre relativement peu connu originaire du Mexique, qui a été nommé PDG le 11 mars.

Les pourparlers de fusion avec Honda ont pris fin en février, les deux entreprises n’ayant pas réussi à s’entendre sur l’intégration opérationnelle. Honda, mieux positionnée financièrement et dotée d’une capitalisation boursière supérieure, avait exigé des améliorations concrètes des opérations de Nissan avant de poursuivre. Les deux groupes continueront toutefois leur collaboration sur le développement de véhicules électriques avec Mitsubishi Motors.

Nissan poursuit ses efforts à long terme pour réduire les coûts, regrouper ses plateformes et moderniser sa gamme de véhicules afin de regagner des parts de marché. Les projets de production de VÉ aux États-Unis restent suspendus jusqu’en 2027, au minimum.