Nissan abandonne ses projets de berlines électriques fabriquées aux États-Unis, mise sur les VUS et une nouvelle plateforme EV

Nissan ajuste sa feuille de route électrifiée, annule deux projets de berlines et repousse la production de VUS aux États-Unis.

Nissan annule ses projets de berlines électriques américaines en raison des défis liés au marché et aux coûts.

La production du nouveau VUS électrique est reportée à 2028; les berlines électriques sont retirées du calendrier.

La nouvelle plateforme pourra accueillir plusieurs types de carrosseries, sans intégrer de batterie à semi-conducteurs.

Nissan a mis fin au développement de deux berlines électriques qui devaient être assemblées aux États-Unis. Le constructeur choisit plutôt de se concentrer sur les véhicules utilitaires sport et sur une nouvelle plateforme EV conçue pour offrir davantage de flexibilité.

Le constructeur a confirmé qu’il ne mènera pas à terme les projets de berlines LZ1F et LZ1E, qui étaient censés remplacer les Maxima et Altima sur le marché américain. Nissan a également annulé le projet d’un petit VUS électrique, connu sous le nom de code PZ1L, initialement envisagé pour les consommateurs américains.

Un nouveau véhicule électrique, dont le nom n’a pas encore été révélé, sera assemblé à l’usine de Canton, au Mississippi. Toutefois, aucun détail n’a été fourni concernant le calendrier de production.

Les dirigeants de Nissan expliquent ce revirement par les tendances du marché et les coûts de développement. « Le marché des berlines est en déclin », a déclaré Christian Meunier, président de Nissan Amériques. « Il faut regarder la réalité en face. » La compagnie a précisé que les coûts associés à la production de berlines électriques — particulièrement avec un prix de départ au-delà de 45 000 $ — ne cadrent pas avec son positionnement dans le segment de masse.

Nissan révise également les calendriers de production pour ses futurs VUS électriques. Un nouveau VUS Nissan, nommé PZ1K, doit entrer en production en janvier 2028, soit près d’un an plus tard que prévu initialement. Son équivalent de luxe chez Infiniti, le PZ1J, suivra en mai 2028. Ces deux modèles ont été présentés lors d’un événement médiatique en mars au Japon. Ils seront plus imposants que le Rogue et offriront un espace intérieur comparable à celui du Pathfinder.

Le design du nouveau VUS Nissan s’inspirera des anciens Pathfinder et Xterra, avec une silhouette arrière carrée et un capot à trois fentes intégrant des éléments d’éclairage. La version Infiniti visera une clientèle plus huppée, avec une présentation plus haut de gamme.

Le nouveau plan EV repose sur une plateforme repensée par Nissan, capable d’accueillir divers types de véhicules, dont des VUS, des berlines et possiblement une petite camionnette. Cette architecture permettra de produire jusqu’à cinq modèles dans les segments compacts et adjacents. Bien qu’elle ne soit pas compatible avec la technologie de batteries à semi-conducteurs — que Nissan espère commercialiser d’ici 2028 — elle intégrera des batteries lithium-ion à recharge rapide et à coût réduit, ainsi que des moteurs électriques de nouvelle génération.

Les changements réglementaires et les tendances d’adoption des consommateurs influencent la stratégie EV de Nissan sur le marché nord-américain. « Ce sera plus difficile », a admis Meunier, en faisant référence à l’orientation politique instable dans la région. « Avec la technologie actuelle, les véhicules électriques ne répondent pas aux besoins de tout le monde », a-t-il ajouté.