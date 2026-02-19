Tesla confirme les premières constructions du Cybercab au Texas alors qu’elle progresse dans la production de véhicules entièrement autonomes et de nouvelles méthodes d’assemblage.

Tesla lance la production du Cybercab à la Gigafactory Texas.

• Le véhicule est dépourvu de volant et repose entièrement sur le logiciel FSD.

• L’approche de fabrication Unboxed vise à réduire les coûts et la superficie au sol.

Tesla affirme que les premières unités du Cybercab sont sorties de sa chaîne de production à la Gigafactory Texas. Le chef de la direction, Elon Musk, avait précédemment indiqué que la production initiale débuterait en avril. L’entreprise n’a pas confirmé si les véhicules actuels correspondent à des assemblages pilotes ou au démarrage de la production en série.

Cette étape a été annoncée cette semaine par le biais d’une publication de l’entreprise sur les réseaux sociaux.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA — Tesla (@Tesla) February 17, 2026

Le Cybercab est le premier véhicule de Tesla conçu dès le départ sans commandes destinées à la conduite humaine. Le coupé biplace élimine à la fois le volant et les pédales. Le fonctionnement autonome repose donc entièrement sur la technologie Conduite entièrement automatique (Full Self-Driving ou « FSD ») de Tesla.

Sur les véhicules de tourisme Tesla existants, le FSD demeure un système d’aide à la conduite supervisé qui exige un conducteur attentif. Dans le Cybercab, l’absence de commandes manuelles positionne le véhicule comme entièrement autonome par son intention de conception. Tesla a déployé des véhicules Model Y configurés pour des opérations de covoiturage dans la région de la baie de San Francisco et à Austin. Ces véhicules fonctionnent généralement avec des superviseurs de sécurité à bord.

La technologie autonome FSD de Tesla continue de faire l’objet d’un examen aux États-Unis. La National Highway Traffic Safety Administration a enquêté sur des incidents impliquant des véhicules Tesla équipés du FSD ou de l’Autopilot à la suite d’accidents mortels.

Le nombre de Tesla fonctionnant sans supervision humaine à Austin demeure limité. Les données de suivi publiques indiquent des effectifs à un chiffre pour les véhicules opérant en conduite entièrement autonome.

Tesla entre dans un secteur qui comprend déjà des opérateurs commerciaux actifs. Waymo, soutenue par Alphabet inc., exploite des services de covoiturage sans conducteur dans certains marchés américains. Zoox, propriété d’Amazon, développe également des modules autonomes conçus à cet effet.

Contrairement aux véhicules de forme cubique de ses concurrents, le Cybercab de Tesla adopte un format de coupé compact.

Stratégie de fabrication « Unboxed »

Tesla prévoit produire le Cybercab à l’aide de son approche d’assemblage « Unboxed ». Plutôt que de construire le véhicule de manière séquentielle sur une seule ligne, les principales sections sont fabriquées en parallèle dans des zones de production distinctes.

L’intégration finale a lieu après l’achèvement des sous-ensembles. Tesla indique que cette configuration réduit l’empreinte de l’usine, abaisse les coûts de production et raccourcit les délais d’assemblage. Toutefois, l’entreprise a reconnu que la production initiale sera lente, le temps que les équipes peaufinent le processus. Musk a déjà qualifié la montée en cadence initiale de « douloureusement lente ».

Musk a affirmé par le passé que l’architecture de production simplifiée pourrait éventuellement soutenir une production annuelle pouvant atteindre cinq millions de robotaxis. Aucun prévisionnel de production n’a été officiellement déposé auprès des autorités réglementaires, et Tesla n’a pas publié de directives détaillées sur la capacité spécifiquement pour le Cybercab.

L’ampleur de la fabrication dépendra de la validation du nouveau modèle d’assemblage et d’une intégration stable de la chaîne d’approvisionnement.

Tout déploiement commercial de Cybercabs entièrement autonomes dépendra de l’acceptation réglementaire et de la validation des performances.