Musée Mercedes-Benz en Allemagne: 4 modèles électrifiés à ne pas rater

De la 300 SL Gullwing jusqu’à la Formule 1 en passant par la papemobile, le musée de Mercedes-Benz regorge de trésors.

Le musée Mercedes-Benz est situé à Stuttgart en Allemagne.

Il couvre l’histoire complète de la marque allant de 1886 à aujourd’hui.

Une portion de l’endroit est réservée aux prototypes électrifiés de Mercedes-Benz

EcoloAuto a profité de son passage en Allemagne pour visiter le musée dédié à Mercedes-Benz. Voici quatre modèles électrifiés à ne pas manquer et qui ont pavé la voie à la gamme électrique EQ de Mercedes-Benz.

Sachez d’abord que ce musée est on ne peut plus complet. L’historique entier de la marque est couvert. Autant les passionnés de course automobile que les érudits d’histoire seront comblés par leur visite. L’endroit est séparé par collection. On y retrouve donc certaines portions divisées selon leur époque, alors que d’autres sont thématiques. Les camions, les prototypes, les véhicules d’urgence, les voitures de célébrités, les voitures innovantes sur le plan de la sécurité sont quelques-unes des expositions. Sans oublier celle sur les véhicules électrifiés.

Mercedes-AMG GT Concept 2017

Suite au succès qu’a connu le coupé Mercedes-AMG GT, le constructeur a présenté un véhicule prototype à quatre portes dans le cadre du Salon de l’auto de Genève en 2017. À l’époque, on faisait déjà la mention “EQ Power +”, ce qui annonçait une technologie hybride. Le constructeur avançait une puissance totalisant 816 chevaux. Il s’agissait principalement d’une étude de style. Cette voiture conceptuelle a donné suite à la Mercedes-AMG GT 4 portes qui est débarquée en 2019. Les ressemblances entre le prototype et le modèle de production sont frappantes.

Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Electric Drive 2012

Lors de l’édition 2012 du Salon de l’auto de Paris, Mercedes-Benz a levé le voile sur un impressionnant prototype qui repose désormais au musée célébrant la marque. Il s’agit ni plus ni moins que d’une déclinaison entièrement électrique du coupé à portes de type papillon. À son dévoilement, on annonçait que les quatre moteurs électriques pouvaient générer une puissance allant jusqu’à 740 chevaux et un couple de 738 lb-pi. Quant à l’autonomie et à la vitesse maximale, elles étaient respectivement chiffrées à 250 kilomètres et 250 km/h. Aucune version de la SLS AMG électrique ne s’est rendue jusqu’à la production.

Mercedes-Benz Classe B à hydrogène 2010

Bien que toutes les sources de s’entendent pas sur la question, Mercedes-Benz affirme que cette déclinaison de la Classe B est devenue la première voiture de production à hydrogène. La marque allemande affichait une autonomie de 400 kilomètres et une puissance de 136 chevaux. Seulement quelques dizaines d’exemplaires de ce modèle ont été mis sur la route en Californie en 2010. La voiture était disponible en location.

Mercedes-Benz Necar 1 1994

Pour en arriver à la Classe B à hydrogène de production en 2010, Mercedes-Benz a étudié longuement la question. Dès 1994, le constructeur a développé le fourgon Necar 1 (New Electric Car). Le processus chimique s’opérait à même le camion. Il est devenu le premier symbole du véhicule à hydrogène chez Mercedes-Benz. La vitesse maximale n’était que de 90 km/h, alors que l’autonomie était limitée à 130 kilomètres.

Aussi, il est intéressant de mentionner que le musée organise sporadiquement des rencontres amicales à l’extérieur. Les passionnés peuvent y exposer avec fierté leur voiture.

Si vous êtes un mordu de l’automobile, la visite du musée Mercedes-Benz est certainement un incontournable en Allemagne.