Moins de pièces, moins de coûts : Le démontage d’un véhicule électrique au Japon met en lumière la fabrication chinoise

– Les fabricants japonais de pièces détachées analysent la production rationalisée des VE chinois, y compris BYD et Nio.

– L’exposition révèle que la réduction du nombre de composants et le partage des pièces sont des tactiques de réduction des coûts.

– L’événement de démontage de Gifu présente 90 000 pièces, montrant à l’industrie japonaise le potentiel de réduction des coûts.

Lors d’une récente exposition de démontage de véhicules électriques à Gifu, au Japon, les fabricants de pièces automobiles ont exploré les techniques de réduction des coûts utilisées par les fabricants chinois de véhicules électriques, notamment BYD et Nio. L’événement, organisé dans la région japonaise de Chubu, a permis de découvrir les pratiques qui permettent aux constructeurs automobiles chinois de produire des véhicules à moindre coût, ce qui a suscité l’intérêt du secteur automobile japonais.

L’exposition a présenté des dissections détaillées de plus d’une douzaine de véhicules électriques, y compris des modèles tels que BYD Atto 3, Nio ET5 et Tesla Model Y, avec plus de 90 000 pièces individuelles. Organisé dans un gymnase au nord-ouest de Nagoya, l’événement s’adresse aux professionnels de l’automobile et prévoit d’ajouter de nouveaux modèles et des mises à jour à l’avenir.

Les méthodes de réduction des coûts observées comprennent l’intégration verticale, la réduction du nombre de pièces et la standardisation entre les différents modèles. L’intégration verticale, qui permet la conception et la fabrication en interne, était particulièrement évidente dans les modèles de BYD et Tesla. En outre, ces constructeurs automobiles réalisent des économies d’échelle en standardisant les pièces sur plusieurs modèles de véhicules, ce qui réduit le besoin de composants uniques.

Un responsable de Nissin Precision Machines, un sous-traitant japonais, s’est dit surpris par la simplicité des véhicules, notant que certains modèles comportaient beaucoup moins de pièces que les modèles traditionnels. Ce démontage offre aux fournisseurs japonais un aperçu de première main des approches de fabrication rationalisées, alors qu’ils envisagent des stratégies similaires pour rester compétitifs.

Les véhicules électriques chinois sont nettement plus abordables que les modèles occidentaux grâce à des techniques de fabrication agressives et à des politiques de soutien. Le prix moyen d’un véhicule électrique en Chine est d’environ 33 000 $ (É.-U.), soit près de la moitié du prix moyen en Amérique du Nord et en Europe. Des modèles comme la BYD Seagull sont proposés à partir de 10 000 $, ce qui est nettement inférieur à la concurrence. En fait, il n’y a pas de concurrence à ce niveau de prix.

Outre leur prix abordable, les VE chinois sont souvent dotés de caractéristiques traditionnellement associées à des véhicules plus chers, telles que des systèmes d’infodivertissement avancés et un système de recharge à grande vitesse. Le Zeekr X, dont le prix avoisine les 30 000 $, est doté de touches haut de gamme, comme une console centrale coulissante et des matériaux de qualité supérieure, qui sont rares à ce prix sur les marchés occidentaux. Ce mélange de caractéristiques bon marché et de grande valeur a positionné les VE chinois comme des alternatives de plus en plus viables à l’échelle mondiale, défiant les constructeurs automobiles occidentaux en termes de prix et de caractéristiques.

Les constructeurs automobiles chinois lorgnent sur l’Amérique du Nord, mais des droits de douane élevés ont été mis en place pour limiter leur portée. Les constructeurs automobiles se sont implantés ou s’implanteront sur le sol mexicain, car ils prévoient de produire des VE plus proches des États-Unis et du Canada.