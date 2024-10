Les droits de douane Canadien de 106 % imposés sur les VE fabriqués en Chine pourraient entraîner la disparition de certains modèles comme la Polestar 2

– Les droits de douane de 106 % imposés par le Canada sur les VE fabriqués en Chine ont un impact sur Tesla, Volvo, Polestar et les futurs entrants sur le marché.

– Tesla et Volvo prévoient de transférer leur production hors de Chine pour éviter les droits de douane et maintenir leur compétitivité.

– Le programme iZEV n’inclut plus les VE fabriqués en Chine, ce qui supprime jusqu’à 5 000 dollars d’incitations fédérales.

Le Canada a introduit une surtaxe de 106,1 % sur les véhicules électriques et hybrides importés de Chine. À compter du 1er octobre, le nouveau tarif augmente considérablement par rapport au taux précédent de 6,1 %. Cette politique aligne le Canada sur les États-Unis, qui ont mis en place fin septembre un droit de douane de 102,5 % sur les véhicules électriques (VE) fabriqués en Chine. Cette mesure aura des conséquences immédiates pour des marques telles que Tesla, Volvo et Polestar, ainsi que pour les futurs entrants sur le marché comme BYD.

L’augmentation des droits de douane du gouvernement canadien vise à freiner les importations de VE et d’hybrides fabriqués en Chine. Outre la surtaxe, les véhicules en provenance de Chine ne seront plus admissibles au programme fédéral « Incitatifs pour les véhicules à zéro émission » (iZEV), qui offre aux consommateurs des remises pouvant atteindre 5 000 $. Ces incitations sont désormais réservées aux véhicules assemblés au Canada ou dans des pays avec lesquels le Canada a conclu des accords de libre-échange.

Cinq modèles précédemment éligibles aux incitations iZEV ne sont plus couverts. Notamment, les Model 3 et Model Y de Tesla, fabriqués en Chine et importés au Canada depuis 18 mois, sont directement concernés. Tesla devra désormais faire face à des coûts d’importation plus élevés et perdra l’accès aux incitations, à moins que la production ne soit déplacée.

Les constructeurs automobiles réagissent aux nouvelles réalités économiques en ajustant leurs stratégies de production mondiale. Tesla, par exemple, devrait transférer la production de ses modèles 3 et Y à bas prix destinés au Canada de Shanghai vers ses usines américaines de Californie et du Texas. Ce transfert pourrait affecter la rentabilité de Tesla en raison des coûts de production plus élevés aux États-Unis, notamment en ce qui concerne les batteries au phosphate de fer-lithium (LFP) utilisées dans ces modèles.

Volvo s’est également adapté à la nouvelle politique. Le constructeur avait déjà importé ses modèles EX30, XC60 hybride enfichable et S90 de Chine avant la date limite d’octobre afin d’éviter la surtaxe. Volvo prévoit de délocaliser la production pour le marché canadien, l’EX30 devant être fabriqué en Belgique et le XC60 en Suède d’ici 2025.

L’avenir de la Polestar 2 au Canada est désormais incertain, le constructeur privilégiant les modèles Polestar 3 et 4 pour la production nord-américaine. La Polestar 3 est actuellement construite en Caroline du Sud, tandis que la production de la Polestar 4 commencera en Corée du Sud à la mi-2025.

L’hybride Lincoln Nautilus de Ford, actuellement produit en Chine, est également confronté à des défis tarifaires potentiels. Les droits de douane pourraient affecter le multisegment de luxe autrefois fabriqué à Oakville, dans l’Ontario, mais Ford n’a pas encore commenté la manière dont il envisage de résoudre ce problème.

Au-delà des effets immédiats sur les marques établies, les nouveaux droits de douane pourraient également influencer d’autres constructeurs automobiles désireux d’entrer sur le marché canadien. Le constructeur automobile chinois BYD, qui a manifesté son intérêt pour le Canada, pourrait reconsidérer ses plans à la lumière de l’augmentation des droits de douane. Bien que des efforts de lobbying fédéral en faveur de BYD aient été signalés, l’entreprise n’a pas commenté publiquement sa stratégie future.