Mitsubishi veut faire de l’Amérique du Nord une priorité pour regagner les ventes perdues aux États-Unis

Le constructeur automobile prévoit de doubler la taille de sa gamme d’ici la fin de la décennie.

Des multisegments électrifiés et un VUS plus grand sont prévus, avec le retour possible d’une berline.

Les nouveaux modèles seront basés sur une architecture flexible qui permettra des VÉ et des hybrides.

Mitsubishi est l’un des constructeurs automobiles les plus affectés par les tarifs douaniers américains, car il n’a pas assemblé de véhicules en Amérique du Nord depuis la vente de son usine de l’Illinois, maintenant propriété de Rivian, en 2016.

En conséquence, ses ventes aux États-Unis ont chuté de 38 % au troisième trimestre de 2025 et de 11 % au cours des neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2024.

Pour compenser cela et rassurer ses concessionnaires américains, Mark Chaffin, PDG de Mitsubishi Motors North America, a envoyé une lettre aux détaillants de l’entreprise indiquant que le continent est une priorité pour Mitsubishi, et qu’un « virage stratégique » améliorerait considérablement l’attrait de la marque auprès des acheteurs américains.

L’entreprise avait déjà annoncé il y a quelques mois un plan ambitieux visant à doubler sa gamme aux États-Unis et au Canada d’ici la fin de la décennie, ce qui signifie qu’elle doit ajouter au moins quatre modèles au cours des quatre prochaines années.

L’un de ces produits à venir est un petit multisegment électrique basé sur la nouvelle Nissan Leaf, dont l’arrivée est prévue l’été prochain.

Après cela, une version plus robuste du VUS Outlander, le meneur des ventes de la marque, devrait rejoindre la gamme, permettant à l’entreprise d’entrer dans un segment en croissance rapide.

Plus tard, l’entreprise prévoit de lancer un autre multisegment électrifié et une fourgonnette pour passagers.

Peu de détails sont connus sur ces deux futurs modèles, mais une fourgonnette ferait de Mitsubishi l’un des rares constructeurs automobiles à offrir un tel véhicule en Amérique du Nord.

Nous pouvons spéculer que cette fourgonnette serait plus proche de celles qui sont populaires en Asie que des minifourgonnettes nord-américaines traditionnelles, mais il faudra attendre pour voir.

L’autre futur produit est un multisegment intermédiaire qui se situerait au-dessus de l’Outlander en termes de prix et de positionnement sur le marché, mais pas nécessairement en termes de taille.

En effet, ce modèle pourrait être inspiré du concept Elevance récemment dévoilé, qui semble être un Outlander plus sportif et plus distinctif.

Bien que le concept présente une configuration à sept places, cela ne semble pas avoir été confirmé pour la version de production, l’un des concessionnaires de la marque qui a eu un aperçu des futurs produits plus tôt ce mois-ci ayant déclaré qu’il pourrait avoir une troisième rangée.

Ce modèle pourrait être développé conjointement avec Nissan, comme l’Outlander actuel, et être construit dans l’une des usines de Nissan à partir de 2028.

Ce même président de concessionnaire a également déclaré qu’il aimerait que Mitsubishi propose une camionnette en Amérique du Nord, ce qui pourrait se produire grâce encore une fois au partenariat du constructeur avec Nissan.

En effet, les deux entreprises ont déclaré qu’elles exploraient la possibilité de développer ensemble une nouvelle camionnette, des options hybrides et électriques étant envisagées.

Alors que le plan prévoyait que cette nouvelle camionnette soit construite au Mexique lorsque les détails ont fait surface au début de l’année dernière, la guerre commerciale américaine et la menace de tarifs douaniers pourraient mettre ce projet en attente, ou encourager Nissan à déplacer la production de ce modèle aux États-Unis.

Les tarifs douaniers sont aussi la raison pour laquelle Mitsubishi ne peut pas importer le Triton, une camionnette qu’il vend sur plusieurs marchés mondiaux, en Amérique du Nord, car les camions fabriqués à l’extérieur du continent sont soumis à des droits de douane importants depuis des décennies.

Une autre façon potentielle pour Mitsubishi d’attirer plus de clients est le retour des berlines, ce qui a été suggéré il y a seulement quelques jours par l’un des ingénieurs de l’entreprise qui affirme que le constructeur rêve toujours de ramener le nom Lancer Evolution.

Un point clé de la feuille de route des produits de Mitsubishi demeure que l’entreprise développera ses prochains véhicules avec une architecture flexible qui lui permettra de proposer des motorisations hybrides et électriques pour mieux s’adapter aux demandes du marché et aux réglementations.

Source : Automotive News