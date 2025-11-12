Mitsubishi maintient la possibilité du retour de la Lancer Evolution avec une motorisation électrifiée

Une future Mitsubishi Lancer Evolution miserait sur une motorisation hybride ou électrique si elle recevait le feu vert pour la production.

Mitsubishi entretient la possibilité de faire renaître sa berline de performance Lancer Evolution, et tout futur modèle adopterait vraisemblablement un groupe motopropulseur hybride ou électrique afin de suivre les tendances environnementales et commerciales mondiales. En fait, les espoirs de voir le constructeur japonais lancer une véritable Lancer EVO XI persistent depuis que la vénérée berline sport compacte a tiré sa révérence en 2015.

S’adressant aux médias lors du salon de l’automobile de Tokyo, Kaoru Sawase, ingénieur principal chez Mitsubishi, a déclaré que l’entreprise conservait le « rêve » de ramener le nom emblématique inspiré du rallye, bien qu’aucun plan officiel n’ait été annoncé. Sawase a précisé que Mitsubishi dispose des technologies nécessaires si un feu vert devait être donné.

Il a ajouté que la marque possède déjà plusieurs systèmes électrifiés en service, comme le groupe motopropulseur hybride rechargeable de l’utilitaire Outlander. Ce système comprend un moteur à essence à quatre cylindres et deux moteurs électriques, associés au système de traction intégrale Super All-Wheel Control (S-AWC) de Mitsubishi, que Sawase a contribué à développer.

L’application potentielle d’une motorisation électrique pourrait améliorer les performances d’une éventuelle Evolution. Bien qu’une réponse de couple plus rapide représente un avantage, le poids supplémentaire de la batterie et d’autres composants pourrait nuire à la tenue de route et aux caractéristiques dynamiques propres à une EVO.

La plus récente Lancer Evolution, la génération X, a été lancée à l’échelle mondiale en 2008. Son fabuleux moteur turbocompressé de 2,0 litres à quatre cylindres produisait 291 chevaux et 300 lb-pi de couple, jumelé à une boîte manuelle à cinq rapports ou à une transmission à double embrayage à six rapports. Le modèle a été retiré du marché il y a une dizaine d’années, et nous croyons que le moment est venu de le ressusciter. À tout le moins, Mitsubishi a besoin d’une injection d’adrénaline…

Les rumeurs d’un développement conjoint avec les partenaires de l’Alliance, Renault et Nissan, évoquent l’utilisation de la plateforme de la Renault Megane RS et de son moteur turbocompressé de 1,8 litre, mais aucun projet de ce genre ne s’est concrétisé.

Bien que Mitsubishi ne commercialise plus la Lancer à l’échelle mondiale, l’entreprise a déposé une demande de marque pour le nom « Lancer Sportback » aux États-Unis. Les observateurs de l’industrie associent cette démarche à une possible version rebadgée de la Nissan Leaf, mais Mitsubishi n’a confirmé aucun détail.

La compagnie a récemment relancé sa sous-marque de performance Ralliart dans certains marchés, historiquement liée à l’Evolution, mais s’est jusqu’à présent concentrée surtout sur des améliorations esthétiques plutôt que sur des gains de performance.