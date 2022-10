Mitsubishi Outlander PHEV 2023: prix annoncés

Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 se détaille à partir de 46 538 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Le prix grimpe à 57 948 $ pour la version GT-Premium S-AWC au sommet de la gamme.

L’autonomie en conduite 100 % électrique est établie à 61 kilomètres sur une pleine charge.

Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023, première année-modèle du multisegment équipé d’une motorisation hybride rechargeable, se détaille à partir 46 538 $ et arrivera chez les concessionnaires canadiens d’ici quelques semaines. Il sera éligible pour les rabais provincial et fédéral à l’achat ou la location d’un véhicule électrifié.

Sa motorisation consiste d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,4 litres, de deux moteurs électriques et d’un bloc-batteries de 20 kWh. Le moteur à essence produit 131 chevaux, alors que les moteurs avant et arrière génèrent respectivement 114 et 134 chevaux. La puissance totale s’élève à 248 chevaux et le couple à 332 livres-pied.

L’autonomie en conduite 100 % électrique du Mitsubishi Outlander PHEV 2023 a récemment été officialisée à 61 kilomètres par le constructeur, qui célèbre son 20e anniversaire au pays cette année. Quant à sa consommation d’essence, elle s’établit à 3,6 Le/100 km avec la conduite en mode électrique incluse, et affiche des cotes ville/route/mixte de 9,2 / 8,7 / 9,0 L/100 km lorsque la batterie atteint son niveau minimal de charge.

Le prix du Mitsubishi Outlander PHEV 2023 débute à 46 538 $, frais de transport et de préparation inclus, pour la version ES S-AWC de base. Celle-ci comprend trois rangées de sièges pour une capacité de sept passagers, des sièges avant chauffants, un climatiseur automatique bizone, une instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, un système multimédia avec écran tactile de 8,0 pouces, une surveillance des angles morts, un régulateur de vitesse adaptatif, un avertissement de sortie de voie, un freinage autonome d’urgence, des roues en alliage de 18 pouces et bien plus.

La version LE S-AWC débute à 51 238 $ et ajoute un toit ouvrant panoramique, un climatiseur à trois zones, un siège du conducteur à réglage électrique, un volant chauffant, des sièges recouverts de similisuède, un écran multimédia tactile de neuf pouces, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un système de navigation, un hayon à commande électrique, une clé intelligente, des phares antibrouillard à DEL et un système de caméras à 360 degrés, entre autres.

Pour la somme de 54 048 $, l’Outlander PHEV SEL S-AWC regroupe des sièges recouverts de cuir à texture matelassé, des sièges chauffants de deuxième rangée, un mémoire de position pour le conducteur, un siège du passager avant à commande électrique, des roues de 20 pouces et des essuie-glaces de pare-brise à capteur de pluie. La GT S-AWC à 56 348 $ comprend le système semi-autonome Mi-Pilot Assist, l’assistance active des angles morts, un affichage tête haute, une recharge de téléphones par induction, des phares à DEL et une chaîne audio Bose haut de gamme. Une carrosserie peinte en Blanc diamant avec un toit noir est disponible pour 900 $ supplémentaires. Enfin, la version GT-Premium S-AWC à 57 048 $, ou 57 948 $ avec la peinture bicolore, propose des sièges en cuir semi-aniline bicolore ainsi que des sièges avant avec une fonction de massage.

Introduit au Canada pour le millésime 2018, l’Outlander PHEV s’était démarqué comme étant le premier utilitaire abordable offrant une motorisation hybride rechargeable, une prise de recharge rapide et un rouage intégral, le système All Wheel Control de la marque. Il disposait d’une motorisation consistant en un moteur à essence de 2,0 litres, deux moteurs électriques et une batterie de 12,0 kWh. La puissance totale avoisinait les 200 chevaux et l’autonomie en conduite 100 % électrique s’élevait à 35 km. L’Outlander PHEV 2021 a reçu des améliorations mécaniques et technologiques, profitant d’un bloc de 2,4 litres et d’une batterie de 13,8 kWh, portant son autonomie à 39 km.

Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 concurrence d’autres multisegments compacts hybrides rechargeables, dont le Toyota RAV4 Prime (47 980 $), le Hyundai Tucson PHEV (46 474 $) et le Ford Escape PHEV (43 294 $).