Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 offrira 61 km d’autonomie électrique

Cela sera possible grâce à sa batterie lithium-ion de 20 kWh.

La puissance totale du système est de 248 ch et 332 lb/pi de couple.

Nous avons l’impression d’attendre depuis toujours le nouveau Mitsubishi Outlander PHEV. La première génération a été lancée pour l’année 2018 et bien qu’elle ait été un succès pour le constructeur japonais, elle n’était pas sans défauts. La toute nouvelle version remédie à presque tous (tous ?). L’un d’eux était l’autonomie du véhicule.

Le premier Outlander PHEV était équipé d’une batterie de 12 kWh qui offrait au VUS une autonomie de 35 km. Mitsubishi a apporté un certain nombre de modifications au PHEV, notamment en augmentant la taille de la batterie à 13,8 kWh, avec une amélioration mineure de l’autonomie, qui atteint désormais 39 km. Une autre amélioration pour 2021 a été le remplacement du moteur 2,0 L par un moteur 4 cylindres 2,4 L plus puissant. LE nouveau Outlander PHEV 2023 conserve le même moteur à essence, mais dispose désormais d’une plus grande batterie de 20 kWh et de moteurs électriques plus puissants.

« Le tout nouveau Outlander PHEV connaît déjà le lancement le plus réussi de nos 20 ans d’histoire au Canada. Nos concessionnaires et nos clients n’ont jamais été aussi enthousiastes », déclare Kenji Harada, président et chef de la direction, Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc. « En raison du climat, les clients canadiens recherchent un hybride rechargeable qui offre toutes les commodités d’un VUS, notamment une excellente traction intégrale. Notre système hybride rechargeable, associé à notre super contrôle intégral (S-AWC), offre le bon équilibre sur tous les fronts. En fait, les clients approchent nos concessionnaires par milliers avec des dépôts en main. Nous célébrons nos deux décennies d’activités au Canada en nous engageant avec confiance dans un avenir prometteur. »

Grâce à des moteurs électriques plus puissants (114 chevaux à l’avant et de 134 chevaux à l’arrière), la puissance totale du système combiné est maintenant évaluée à un louable 248 chevaux et 332 lb/pi de couple. Plus important encore, la nouvelle batterie lithium-ion de 20 kWh montée sous le plancher et entre les roues offrira une autonomie en tout électrique estimée à 61 km. En outre, le nouveau Mitsubishi Outlander PHEV 2023 sera livré avec une pompe à chaleur de série.

Le nouvel Outlander PHEV sera disponible dans les versions suivantes : ES, LE, SEL et GT. Les prix seront annoncés dans les semaines à venir à l’approche du lancement sur le marché, prévu en novembre.