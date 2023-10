Mitsubishi Motors présentera sa nouvelle mini-fourgonnette électrifiée au Japan Mobility Show

Mitsubishi Motors dévoile une nouvelle voiture concept électrifiée de type mini-fourgonnette ainsi que d’autres véhicules innovants au Salon de la mobilité du Japon 2023.

La voiture concept mini-fourgonnette électrifiée est conçue pour le confort et la performance, visant un avenir neutre en carbone.

Le Last 1 Mile Mobility, en collaboration avec LIFEHUB Inc., est un véhicule compact alimenté par des batteries usagées provenant de véhicules électrifiés.

Le tout nouveau camion Triton, avec un design et des caractéristiques revisités, sera lancé au Japon l’année prochaine après une absence de 12 ans sur ce marché.

Mitsubishi Motors est prêt à présenter plusieurs véhicules innovants au Salon de la mobilité du Japon 2023, mettant en vedette leur voiture concept mini-fourgonnette électrifiée. Ce nouveau véhicule combine les capacités dynamiques d’un VUS et les attributs d’une mini-fourgonnette. Visant à contribuer à une société neutre en carbone, la voiture concept incarne le thème de l' »Aventure sans frontières ». Elle offre un habitacle spacieux et une gamme de conduite polyvalente adaptée à diverses aventures. De plus, le véhicule est équipé de modes de conduite adaptables, garantissant sa polyvalence pour une variété de destinations.

Le design de la mini-fourgonnette électrifiée met l’accent sur la fonctionnalité et la sécurité. Elle est dotée d’une grande garde au sol, couplée à un système de traction intégrale électrique, assurant une prise fiable quelles que soient les conditions météorologiques ou routières. Cela garantit que les conducteurs peuvent naviguer en toute confiance sur divers terrains.

Une autre introduction intrigante est le Last 1 Mile Mobility. Ce véhicule d’aventure compacte, fruit d’une collaboration avec la start-up LIFEHUB Inc., utilise des batteries usagées de véhicules électrifiés. LIFEHUB Inc. est reconnu pour son engagement à améliorer la mobilité en utilisant des technologies avancées comme l’IA et la robotique.

Le prototype de la toute nouvelle camionnette Triton promet également d’être une attraction majeure. Cette camionnette a subi une refonte complète, de son esthétique intérieure et extérieure jusqu’à son groupe motopropulseur. Le nouveau Triton, prévu pour être lancé au Japon au début de l’année prochaine, marque son retour sur le marché japonais après environ 12 ans. Parmi ses caractéristiques notables figurent un châssis robuste, un moteur turbo diesel de 2,4L et une suspension améliorée. Son design extérieur dégage une certaine présence, tandis que l’habitacle met l’accent sur la fonctionnalité et la facilité d’utilisation.