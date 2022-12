Premier essai du Mitsubishi Outlander PHEV 2023 : l’attente en valait la peine

Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 se détaille à partir de 48 438 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Habitacle confortable, conduite raffinée, excellente garantie.

Pas le plus écoénergétique de sa catégorie, capacité de remorquage ordinaire, recharge peu rapide.

Pour un constructeur proposant une gamme de seulement quatre modèles principaux, lorsqu’un de ceux-ci reçoit une refonte en profondeur, c’est tout un événement. Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023, version hybride rechargeable de la génération actuelle de l’Outlander lancée il y a plus d’un an et demi, arrive enfin chez nous.

Y a-t-il toujours un besoin pour des véhicules hybrides rechargeables, alors que bon nombre de manufacturiers ont déjà annoncé leur intention de déployer une gamme complète de véhicules électriques d’ici quelques années? On croit que oui. Pour être franc, côté innovations technologiques, Mitsubishi n’a pas été une compagnie avant-gardiste depuis un long moment — du moins, en ce qui concerne ses produits en Amérique du Nord. Il mise toutefois sur des véhicules durables, fiables et faciles à utiliser au quotidien, appuyés par une excellente garantie de 10 ans sur le groupe motopropulseur. De belles qualités rationnelles.

Et puis, ce n’est pas tout le monde qui veut ou qui peut se procurer un véhicule 100 % électrique en ce moment, alors le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 demeure un modèle pertinent. Toutefois, il doit maintenant affronter des rivaux de taille, tels que le Toyota RAV4 Prime, le Ford Escape PHEV à traction, le Hyundai Tucson PHEV et le Kia Sportage PHEV. L’Outlander non hybride doit confronter le Honda CR-V, le Nissan Rogue, le Chevrolet Equinox, le GMC Terrain, le Mazda CX-5, le Subaru Forester, le Volkswagen Tiguan et le Jeep Compass.

Jetons un coup d’œil sur la motorisation de l’Outlander PHEV. Elle est composée d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,4 litres, deux moteurs électriques de propulsion (un à l’avant, un à l’arrière) et une batterie de 20 kWh, créant un rouage intégral, ou ce que la marque appelle Super All Wheel Control (S-AWC). Au total, on profite de 248 chevaux et un couple de 332 livres-pied. Le RAV4 Prime mène les hybrides rechargeables compacts avec 302 chevaux, alors que le Ford en propose 221 et les Tucson et Sportage en proposent 261. La capacité de remorquage s’élève à 680 kilogrammes ou 1 500 livres, la plus basse du groupe avec celle du Ford.

En ce qui concerne les performances, le Mitsubishi n’est pas le bolide du groupe. Toutefois, ses décollages sont rapides selon le mode de conduite choisi, grâce au couple instantané des moteurs électriques, et atteint sa vitesse de croisière assez promptement. Selon Mitsubishi, les accélérations de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) s’effectuent en aussi peu que 7,9 secondes, alors pas de problème de ce côté. On aime aussi le roulement raffiné, les sièges très confortables et l’habitacle bien insonorisé du véhicule.

L’Outlander PHEV propose trois modes de conduite distincts. Le mode EV Drive envoie le moteur à combustion en pause alors que les moteurs électriques font tout le travail jusqu’à une vitesse de 135 km/h. Le mode Series Hybrid active le moteur à essence afin de générer une dose additionnelle d’énergie lorsque les moteurs électriques en ont besoin, lors des accélérations soutenues ou en montant de longues pentes, par exemple. Lorsque le mode Parallel Hybrid est activé, le moteur à essence prête main-forte aux moteurs électriques, et la batterie se fait recharger durant ce temps.

De plus, on retrouve trois modes de gestion d’énergie. Le mode EV Priority est préférable pour la conduite urbaine avec des arrêts et des départs, alors que le mode Charge renfloue la batterie en conduisant avec la contribution du moteur à essence. Le mode Save conserve le niveau d’énergie dans la batterie pour les moments où ladite énergie serait dépensée plus efficacement, un mode utile sur l’autoroute, par exemple, où la batterie serait rapidement et inutilement épuisée.

À l’instar de tous les véhicules hybrides, on retrouve un système de freinage régénératif, avec une intensité réglable au moyen de sélecteurs au volant. La conduite à une pédale est également possible, permettant au véhicule de freiner même si l’on ne touche pas à la pédale de frein — bien qu’on n’arrivera pas à un arrêt complet sans appliquer les freins comme c’est le cas dans la plupart des véhicules électriques.

Quant au système S-AWC du Mitsubishi Outlander PHEV 2023, il propose sept modes de conduite selon les conditions routières que l’on doit affronter. Les réglages Eco, Normal, Tarmac (piste), Snow (neige), Mud (boue), Gravel (gravier) et Power (puissance) n’ont pas besoin d’explication, et misent tous sur la programmation logicielle variant la puissance aux roues, le patinage des rouges, l’intervention du contrôle de stabilité ainsi que la répartition de force de freinage. On ne ressent pas nécessairement une différence tangible entre chaque mode, mais ce n’est pas grave. D’un point de vue technologique, le Mitsubishi profite d’un rouage intégral plus sophistiqué et habile que le Toyota, le Hyundai et le Kia.

Bon, si tout ceci semble trop compliqué à gérer, ce n’est pas le cas. On peut facilement passer d’un mode à l’autre en appuyant sur un bouton ou en tournant une molette. Sinon, on peut laisser le système se gérer lui-même, et rouler en propulsion 100 % électrique sans maximiser son efficacité.

Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 affiche une cote de consommation équivalente de 3,6 Le/100 km selon les procédures de Ressources naturelles Canada. Sur une pleine charge, l’autonomie en conduite 100 % électrique s’élève à 61 kilomètres. Pour fins de comparaison, le RAV4 Prime dispose d’une autonomie de 68 km, celui de l’Escape est de 60 km, alors que les Tucson et Sportage affichent des autonomies de 53 et 55 km respectivement.

Lors de notre essai, on a observé une moyenne de consommation de 5,2 L/100 km, incluant la pleine charge de la batterie. Toutefois, une fois ladite batterie épuisée, les cotes de consommation du Mitsubishi sont les pires du groupe.

Pour la recharge, on peut brancher le véhicule dans une prise de courant régulière, sur une borne de 240V de niveau 2, ou même sur une borne de recharge rapide. Avec cette dernière, le constructeur avance une recharge à 80 % de la batterie en aussi peu que 38 minutes, avec une vitesse maximale de 50 kW. Sinon, le Mitsubishi est le plus lent à renflouer sur une borne de 240V, alors que son chargeur intégré de 3,5 kW et le fait que la taille de sa batterie soit la plus grosse de sa catégorie. Le Ford dispose d’un chargeur de 3,3 kW, le Toyota 6,6 kW, les Tucson et Sportage 7,2 kW.

Un avantage pour l’Outlander par rapport à ses rivaux, c’est qu’il propose de série un aménagement à sept passagers contre cinq pour les autres. Évidemment, les sièges de troisième rangée sont étriqués et y accéder n’est pas facile, mais ils pourraient s’avérer utiles si les enfants invitent leurs amis lors des sorties chez Dairy Queen ou au centre commercial.

L’aire de chargement propose un volume maximal de 1 875 litres. Un peu plus que dans le Ford et le Toyota, un peu moins que dans les Hyundai et Kia. Le Mitsubishi est toutefois équipé de prises de courant de 1 500 watts aux places arrière et dans le coffre, ce qui est bien pratique en cas de panne de courant à la maison. La fonctionnalité V2H (Vehicle to Home) permettant d’alimenter notre maison en électricité y est également, bien que l’infrastructure ne soit pas encore prête pour cette technologie.

Le nouveau Outlander PHEV représente un sérieux pas en avant par rapport à la précédente en ce qui concerne le design et la technologie. L’habitacle comprend une instrumentation du conducteur numérique de 12,3 pouces, des écrans tactiles du système multimédia de huit ou de neuf pouces, alors que l’affichage tête haute en couleur et la recharge de téléphones par induction sont livrables. La connectivité par appli mobile permet de garder un œil sur le niveau de charge de la batterie, de préchauffer ou de climatiser l’habitacle avant de monter à bord, et aussi de planifier les temps de charge. La pléthore habituelle de dispositifs de sécurité active y est, incluant la surveillance des angles morts, de série dans toutes les déclinaisons.

Toute cette technologie est enveloppée de garnitures en tissu, en similisuède ou en cuir à texture matelassée, selon la version choisie. Le design intérieur est de bon goût, la finition est soignée dans les variantes plus chics, alors que les deux premières rangées proposent à la fois confort et espace.

Outre la version ES S-AWC de base à 48 438 $, frais de transport et de préparation inclus, les autres déclinaisons profitent d’un toit ouvrant panoramique, d’un siège du conducteur à réglage électrique, d’un hayon à commande électrique, d’une climatisation automatique à trois zones, d’un système de navigation, d’un écran tactile de neuf pouces et d’une clé intelligente. La version LE S-AWC est une bonne affaire à 53 138 $, et Mitsubishi Canada vante aussi la SEL S-AWC, disposant de roues de 20 pouces, de sièges chauffants à la deuxième rangée et d’une mémoire de position aux places avant, pour 55 948 $. La version GT S-AWC à 56 538 $ obtient les phares autonivelants, la chaîne audio Bose à neuf haut-parleurs, la fonction arrêt et redécollage pour le régulateur de vitesse adaptatif, des pare-soleils aux glaces de portes arrière et, livrable, un toit peint en noir. Toutefois, la fonction de massage des sièges avant et la sellerie en cuir semi-aniline sont réservées à la version GT Premium S-AWC que l’on a essayée, faisant grimper le prix à 58 948 $. Les acheteurs de véhicules de luxe cherchant à se trouver plutôt un modèle de marque populaire ne devraient pas être gênés de se promener dans un Outlander bien équipé.

Déclinaison PSDF Frais de transport et de préparation Prix net ES S-AWC 46 538 $ 1 900 $ 48 438 $ LE S-AWC 51 238 $ 1 900 $ 53 138 $ SEL S-AWC 54 048 $ 1 900 $ 55 948 $ GT S-AWC 56 348 $ 1 900 $ 56 538 $ GT Premium S-AWC 57 048 $ 1 900 $ 58 948 $

Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 se débrouille fort bien dans son segment, sans toutefois envoyer les constructeurs rivaux à leurs planches à dessin. Il y a beaucoup de choses à considérer ici, dont la capacité de sept passagers, le prix concurrentiel et la possibilité d’effectuer son trajet quotidien sans utiliser une goutte d’essence — sous un soleil radieux ou en pleine tempête de neige.

Surtout, cette nouvelle génération s’est grandement améliorée par rapport à sa devancière, avec une plus grande autonomie, une conduite plus raffinée et plus de puissance. En contrepartie, la consommation du nouveau Outlander PHEV est plus élevée que celle de ses rivaux, signifiant que l’on doive brancher le véhicule de façon assidue à la maison afin de maximiser l’efficacité de la motorisation électrique. Si l’on n’est pas encore prêt à faire le saut dans un véhicule 100 % électrique, le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 mérite notre attention comme véhicule familial écoénergétique.