Mitsubishi lancera un nouveau VÉ au Canada d’ici l’été 2026

Mitsubishi confirme l’arrivée d’un VÉ basé sur la future Nissan Leaf dans le cadre du plan Momentum 2030

Le VÉ de Mitsubishi arrivera à l’été 2026, basé sur la prochaine génération de la Nissan Leaf

Partie intégrante du plan Momentum 2030, qui prévoit un nouveau modèle chaque année jusqu’en 2030

Ce VÉ s’ajoutera à l’Outlander PHEV, le VHR le plus vendu au Canada

Mitsubishi prévoit lancer un nouveau véhicule entièrement électrique (VÉ) sur les marchés canadien et américain à l’été 2026. Ce modèle reposera sur la plateforme de la prochaine génération de la Nissan Leaf et sera développé en collaboration avec son partenaire d’alliance, Nissan Motor Co.

Ce VÉ s’inscrit dans le plan stratégique nord-américain de Mitsubishi nommé Momentum 2030, qui prévoit l’introduction d’un nouveau véhicule ou d’une mise à jour importante chaque année de 2026 à 2030. Ce plan a d’ailleurs débuté avec la présentation du Outlander 2025 rafraîchi.

Au Canada, ce nouveau modèle électrique viendra épauler l’Outlander PHEV, qui demeure le véhicule hybride rechargeable le plus vendu au pays. Mitsubishi affirme que l’ajout d’un VÉ à part entière renforce sa stratégie visant à offrir une gamme diversifiée de groupes motopropulseurs, incluant les motorisations à essence, hybrides et électriques.

La stratégie d’électrification de Mitsubishi au Canada remonte à 2012 avec le lancement de la i-MiEV, premier véhicule électrique produit en série offert au pays. Elle s’est ensuite poursuivie avec l’arrivée de l’Outlander PHEV en 2018, premier VUS hybride rechargeable vendu au Canada.

Le lancement de ce VÉ s’inscrit dans le cadre du plan Momentum 2030, qui comprend également l’élargissement de la gamme de produits, la modernisation des opérations de vente au détail et le renforcement des partenariats avec les concessionnaires. Le véhicule sera distribué à travers le réseau de concessionnaires Mitsubishi en Amérique du Nord. Les spécifications complètes, les prix et les détails de design seront communiqués ultérieurement.