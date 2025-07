Mitsubishi lance le tout nouveau Grandis, un VUS compact, pour le marché européen

Mitsubishi réintroduit le Grandis en Europe avec des groupes motopropulseurs hybrides et une foule de technologies.

Mitsubishi Motors a annoncé que sa filiale européenne commencera à déployer le tout nouveau Grandis, un VUS compact, partout en Europe cette année. Le véhicule sera assemblé à l’usine Renault de Valladolid, en Espagne.

Ce lancement marque le retour du nom Grandis en Europe après une absence de 13 ans et suit l’introduction l’an dernier de l’ASX (connu ici sous le nom de RVR) et de la Colt dans la région.

Le Grandis sera offert en versions hybride léger (MHEV) et hybride électrique (HEV), deux motorisations qui s’inscrivent dans la stratégie de Mitsubishi visant à diversifier son offre électrifiée, laquelle comprend déjà l’Outlander PHEV et bientôt l’Eclipse Cross 100 % électrique.

Le tout nouveau Grandis repose sur la plateforme CMF-B, fournie par son partenaire d’Alliance, Renault. Il propose deux configurations mécaniques. La version MHEV est équipée d’un moteur turbo à injection directe de 1,3 litre développant 103 kW, jumelé à une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à double embrayage à sept rapports.

Le modèle HEV combine un moteur à essence de 1,8 litre (80 kW/107 hp) à deux moteurs électriques : un moteur de traction de 36 kW (48 hp) et un générateur de 15 kW (20 hp). La puissance totale du système atteint 115 kW (154 hp). Appuyé par une batterie lithium-ion de 1,4 kWh et une transmission intelligente multi-modes, le système hybride ajuste automatiquement la répartition de l’énergie entre le moteur thermique et les moteurs électriques. Les conducteurs peuvent choisir entre les modes EV, hybride, régénératif et E-Save, ce dernier maintenant la charge de la batterie au-dessus de 40 % pour une conduite électrique ultérieure.

Le Grandis arbore le langage stylistique « Dynamic Shield » de Mitsubishi à l’avant, avec une calandre noire lustrée et des accents argent satiné. À l’arrière, un motif hexagonal sculpté et des roues de 19 pouces complètent sa silhouette. À l’intérieur, la configuration à deux rangées et cinq places permet aux sièges arrière de glisser sur 160 mm, ce qui augmente le volume de chargement de 434 litres à 566 litres, ou 1 455 litres une fois les sièges rabattus. Un hayon électrique mains libres et un toit panoramique électrochromique à teinte ajustable ajoutent à la polyvalence.

Un écran vertical de 10,4 pouces (Smartphone-link Display Audio) intègre les services Google (Assistant, Maps, Play). Apple CarPlay et Android Auto sont aussi pris en charge. Quatre modes de conduite – Perso, Eco, Confort et Sport – permettent d’adapter la dynamique du véhicule selon les conditions.

Et en Amérique du Nord?

La gamme Mitsubishi en Amérique du Nord vieillit et a cruellement besoin de renouveau. Le nouvel ASX, lancé il y a un peu plus d’un an, est offert en versions hybride, hybride léger et à essence, mais Mitsubishi n’a toujours pas confirmé s’il remplacera notre RVR actuel, qui date de 2010. Quant au nouvel Eclipse Cross EV, dévoilé à la mi-mai, aucune annonce n’a été faite concernant sa venue chez nous.

Le nouveau Mitsubishi Grandis sera mis en vente en Europe plus tard cette année. On espère qu’il viendra remplacer notre Eclipse Cross, lancé en 2017.

