Le Mitsubishi Eclipse Cross revient en Europe sous forme de VUS électrique basé sur le Renault Scenic

Le nouveau Mitsubishi Eclipse Cross fera compétition dans le segment concurrentiel des VUS compacts (C-SUV) en Europe.

Mitsubishi lancera un Eclipse Cross électrique basé sur un modèle Renault en Europe à la fin de 2025.

Des versions à longue et à autonomie moyenne suivront en 2025 et en 2026.

Le véhicule alliera un design signé Mitsubishi et un système Google intégré, sur une plateforme empruntée au Scenic.

Il s’agira du premier véhicule électrique à batterie (VÉB) commercialisé par Mitsubishi en Europe depuis la i-MiEV, lancée en 2010. Ce nouveau modèle s’inscrira dans la catégorie des VUS compacts, soit le segment C, le plus populaire en Europe. Il marque un virage important dans la stratégie de produits révisée du constructeur.

Développé en partenariat avec le Groupe Renault, le nouveau Eclipse Cross s’ajoutera à une gamme croissante de véhicules issus de la collaboration entre les deux marques, comme la Colt (basée sur la Clio), l’ASX (basée sur la Captur) et la future Grandis, un Renault Symbioz rebaptisé qui sera dévoilé en juillet. Mitsubishi mise désormais sur des plateformes partagées pour sa gamme européenne, alors que les modèles propres à la marque, comme l’Outlander et la Space Star, deviennent de plus en plus rares.

L’assemblage de l’Eclipse Cross EV aura lieu à l’usine Ampere Electricity de Renault, située à Douai, en France. Même si la base technique est de conception Renault, le design extérieur reflète le langage stylistique propre à Mitsubishi. Conçu sous la supervision de l’équipe de design de Mitsubishi Motors Europe en Allemagne, le véhicule adopte la nouvelle calandre « Dynamic Shield », des poignées de portières encastrées et des signatures lumineuses distinctives.

L’habitacle, quant à lui, sera configuré avec deux rangées de sièges pour un total de cinq places et offrira un volume utilitaire de 545 litres. Le VÉ sera aussi équipé du système d’infodivertissement Google intégré, en plus d’une gamme complète de technologies d’aide à la conduite (ADAS). Une version à longue autonomie sera offerte dès le lancement prévu au quatrième trimestre de 2025, suivie d’une variante à autonomie moyenne en 2026.

Ce lancement pourrait annoncer d’autres changements dans la gamme mondiale de Mitsubishi. Bien que l’Eclipse Cross original soit encore produit dans certains marchés, son avenir au Japon et en Amérique du Nord demeure incertain. À l’extérieur de l’Europe, Mitsubishi développe également d’autres VÉ en collaboration avec des partenaires externes, notamment une version rebaptisée du Nissan Leaf multisegment, ainsi qu’un nouveau modèle conçu avec Foxtron, attendu pour 2026.

En Amérique du Nord, Mitsubishi s’est engagé à lancer un nouveau modèle ou à mettre à jour de manière significative un modèle existant chaque année jusqu’en 2030. Le coup d’envoi sera donné en 2026 avec la version Mitsubishi du prochain Nissan Leaf. Mis à part son lieu de fabrication, le nouveau Eclipse Cross EV pourrait très bien convenir au marché nord-américain.