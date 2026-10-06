MINI dévoile le Countryman Untamed Edition 2027

Ce modèle confère au multisegment de la marque une allure plus robuste et des capacités hors route accrues.

Une suspension surélevée de 15 mm et des pneus tout-terrain Pirelli de nouvelle conception sont inclus.

Cette édition sera offerte tant pour la version à essence que pour la version électrique du Countryman, à partir de 49 990 $CA et 64 690$ CA respectivement.

MINI devient le tout dernier constructeur automobile à emboîter le pas à la tendance des versions robustes et tout-terrain avec le nouveau Countryman Untamed Edition 2027.

En effet, la marque britannique appartenant à BMW vient tout juste de lever le voile sur cette nouvelle mouture de son VUS sous-compact Countryman, qui promet de véritables aptitudes hors route à la hauteur de son style.

Le Countryman Untamed Edition bénéficie notamment d’une suspension rehaussée de 15 mm et d’un ensemble de jantes et de pneus spécialement conçu qui, ensemble, portent la garde au sol jusqu’à 19 millimètres de plus que sur les autres versions.

En matière de roues, MINI a doté ce nouveau modèle d’un design exclusif de jantes en alliage à 5 branches qui, selon le constructeur, s’inspire du look des roues d’acier classiques pour véhicules tout-terrain. Ces jantes noires de 19 pouces sont chaussées de pneus Pirelli Scorpion All-terrain Plus, eux aussi de conception récente.

Afin de compenser les modifications de comportement dynamique induites par ces pneus et la garde au sol rehaussée, MINI a recalibré les systèmes ABS et de contrôle électronique de la stabilité, ainsi que la direction. Le constructeur précise que ces ajustements, combinés à des pneus au profil plus agressif, confèrent à l’Untamed Edition une motricité accrue et une tenue de route plus rassurante dans une grande variété de conditions.

Outre ses roues et sa suspension relevée, le Countryman Untamed Edition se démarque visuellement de ses déclinaisons plus urbaines par une calandre exclusive à barres verticales, des garnitures argent foncé tout autour de la carrosserie, des bandes protectrices noir mat au-dessus des passages de roue en plastique et sur le capot, ainsi que des pare-chocs avant et arrière redessinés accompagnés de bas de caisse assortis. Des écussons bleus Untamed Edition ornent également les montants C de façon bien visible.

Enfin, ce modèle profite de trois teintes de carrosserie exclusives : Gris Hideaway, Bleu Nomad et Bleu Nomad Frozen. Cette dernière marquera la toute première fois qu’un véhicule MINI de série propose une peinture au fini mat lors de sa mise en production en mars 2027. Les clients peuvent également opter pour le Blanc Nanuq ou le Noir Midnight, bien que ces deux teintes soient partagées avec d’autres modèles de la gamme.

À l’intérieur, l’Untamed Edition se pare à nouveau d’une palette exclusive : les sièges sport JCW et une grande partie de l’habitacle sont garnis de Vescin (une alternative végétalienne au cuir) Bleu Nightshade et de surfaces en tricot. Ces garnitures textiles s’inspireraient de formations rocheuses et sont rehaussées de surpiqûres et de passepoils contrastants Bleuuet. Le logo bleu Untamed Edition apparaît également sur chaque dossier.

À l’image de l’extérieur, toutes les garnitures métalliques adoptent un fini argent foncé, tandis que les autres accents sont teintés de bleu.

Le rangement de la console centrale a été repensé pour ce modèle afin d’offrir plus de commodité, tout en évoquant l’univers des sacs à dos et du matériel d’escalade grâce à son filet gris et ses sangles élastiques ajustables. Afin de protéger l’habitacle, le Countryman Untamed Edition comprend aussi de série des tapis protecteurs en caoutchouc pour l’espace passager ainsi que pour le coffre.

Si le bleu ne leur convient pas, les acheteurs pourront également choisir entre le Brun Heritage et le Noir pour l’intérieur de leur Countryman tout-terrain.

Pour ceux qui souhaitent véritablement s’aventurer hors des sentiers battus, MINI s’est associée au spécialiste italien AUTOHOME pour concevoir une tente de toit optionnelle qui s’installe sur les barres de toit de série. Cette tente s’ouvre facilement grâce à des vérins à gaz intégrés et comprend une structure renforcée de fibre de verre assurant durabilité et isolation. De plus, le constructeur a collaboré avec l’équipementier de plein air HELINOX pour créer un ensemble exclusif de chaises pliantes et d’une table de camping coordonnées au style de l’Untamed Edition.

Fait intéressant, l’Untamed Edition sera offerte au Canada tant sur le Countryman S ALL4 à essence que sur le Countryman SE ALL4 électrique.

À l’exception de la suspension retravaillée, les éléments mécaniques des deux modèles demeurent inchangés. Les acheteurs de la version à essence retrouveront donc le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 241 chevaux et 295 lb-pi de couple, tandis que ceux qui opteront pour la déclinaison électrique profiteront d’une batterie de 66 kWh et de deux moteurs électriques développant une puissance combinée de 313 chevaux et 364 lb-pi de couple.

L’autonomie de l’Untamed Edition électrique n’a pas encore été dévoilée, mais elle devrait s’avérer inférieure aux 328 km annoncés pour le Countryman SE standard, en raison de la garde au sol accrue et des pneus plus agressifs.

Au Canada, les prix du Countryman Untamed Edition débuteront à 49 990 $ pour la version S à essence et à 64 690 $ pour la version électrique SE lors de leur arrivée sur le marché au début de 2027.