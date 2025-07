Mercedes-Benz réduit les prix de ses modèles électriques EQS et EQE

Mercedes-Benz a souvent été critiquée pour les prix jugés excessifs de sa gamme de véhicules électriques. Pour 2026, le constructeur corrige quelque peu le tir en révisant sa stratégie tarifaire à la baisse.

Mercedes-Benz ajuste les prix de ses véhicules électriques

Le VUS EQS bénéficie de la réduction la plus importante

Aux États-Unis, la baisse dépasse les 10 000 $ US

Ce n’est un secret pour personne : Mercedes-Benz éprouve des difficultés à écouler ses modèles électriques. Si l’EQB a connu un certain succès, il tirera sa révérence à la fin de 2025. En dehors du Sprinter électrique, la marque recentre ses efforts sur les modèles reposant sur la plateforme EVA, soit les EQS et EQE, offerts en versions berline et VUS.

Ces modèles ont suscité la controverse, en particulier en raison de leur design jugé trop éloigné du reste de la gamme, voire en rupture avec l’héritage de la marque. Même Gordon Wagener, designer en chef de Mercedes-Benz, a admis que le design de ces véhicules était peut-être trop avant-gardiste.

Ajoutez à cela des prix particulièrement élevés face à une concurrence de plus en plus féroce, et il n’est pas étonnant que les modèles sur plateforme EVA peinent à séduire. Aux États-Unis, Mercedes-Benz USA tente de renverser la vapeur avec une réduction marquée des prix. Dans certains cas, l’écart atteint plus de 10 000 $ US entre les modèles 2026 et leurs équivalents de 2025.

Du côté canadien, la correction tarifaire est plus modeste. Le VUS EQS est celui qui bénéficie de la baisse la plus significative, passant de 136 000 $ à 131 800 $, soit une réduction de 4 200 $. La berline EQS voit son prix de base reculer de 136 000 $ à 133 500 $, une diminution de 2 500 $. Quant aux modèles EQE, la baisse est limitée à 2 100 $, tant pour la berline que pour le VUS.