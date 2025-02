Mercedes-Benz présente un luxe et des performances de haute technologie au Salon international de l’auto de Toronto 2025

Mercedes-Benz présente le G 580, la performance AMG et la Maybach Ultra-Luxury au CIAS 2025

La G 580 entièrement électrique dotée de la technologie EQ fait ses débuts, redéfinissant l’emblématique Classe G avec zéro émission.

Les derniers modèles Mercedes-AMG offrent des performances de pointe et des innovations en matière de tenue de route dynamique.

Mercedes-Maybach présente des véhicules ultra-luxueux dotés de matériaux haut de gamme et d’une technologie de pointe.

Mercedes-Benz revient au Salon international de l’auto 2025 avec un mélange d’électrification, de performance et de luxe. Avec des débuts allant des VUS tout électriques aux modèles AMG de haute performance, la marque continue de repousser les limites de l’innovation et du savoir-faire.

2025 Mercedes-Benz G 580 avec technologie EQ

La légendaire Classe G fait un bond électrique avec le nouveau G 580, doté de la technologie EQ. Ce VUS de luxe à zéro émission conserve ses capacités tout-terrain tout en intégrant un groupe motopropulseur électrique avancé pour une durabilité et une efficacité accrues.

Mercedes-AMG : performance et innovation

Mercedes-AMG présente ses derniers modèles haute performance, dotés d’une aérodynamique avancée, de groupes motopropulseurs turbocompressés et d’une dynamique de conduite améliorée. De la nouvelle AMG C 63 S E PERFORMANCE au coupé AMG GT inspiré de la course, ces modèles incarnent l’excellence en matière de performances.

Mercedes-Maybach : L’ultra-luxe à son meilleur

Mercedes-Maybach présente sa dernière collection de véhicules de luxe haut de gamme, avec des matériaux de première qualité, des éléments de design sur mesure et une technologie de pointe. En mettant l’accent sur le confort, le raffinement et l’exclusivité, Maybach continue d’établir la référence en matière de motorisation ultra-luxueuse.