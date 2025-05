Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025: on a parcouru 103 kilomètres en mode électrique!

Avec son autonomie officielle annoncée de 87 kilomètres en mode électrique, le Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025 est le véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie électrique est la plus grande actuellement.

Le Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025 est un VUS compact de luxe qui profite de la technologie hybride rechargeable.

Il peut parcourir, en théorie, jusqu’à 87 kilomètres en mode électrique.

Le GLC 350e se qualifie pour l’obtention d’une subvention de 2000 $.

Ce printemps, EcoloAuto a mis à l’essai le Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025 sur les routes du Québec. Voici 5 chiffres que l’on retient au terme de notre périple.

On a parcouru 103 kilomètres en mode électrique

Le Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025 est un VUS compact de luxe qui profite de la technologie hybride rechargeable. Comme énoncé ci-haut, il est le véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie électrique est la plus élevée selon Ressources naturelles Canada. L’organisation fédérale annonce une autonomie de 87 kilomètres, ce qui le positionne devant le Range Rover PHEV (85 kilomètres), le Mercedes-Benz GLE 450e 4Matic (80 kilomètres) et la Toyota Prius Prime (72 kilomètres).

De notre côté, dans des conditions que nous jugeons idéales en raison de la météo, nous avons parcouru précisément 103 kilomètres en mode tout électrique avec le Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025. Il est donc réaliste d’imaginer qu’en période hivernale, l’autonomie électrique sera inférieure à 87 kilomètres. Toutefois, notre essai démontre que, lorsque les conditions sont favorables, on peut même dépasser le cap des 100 kilomètres. Rappelons que 100 kilomètres, c’était exactement l’autonomie de la Mitsubishi i-MiEV. La différence? Le GLC 350e compte sur un moteur à essence pour continuer la route alors que l’i-MiEV était forcée de se recharger après une centaine de kilomètres à son volant.

Au total, le GLC 350e 2025 n’a consommé que 4,9 L/100 kilomètres

Au terme des quelques jours passés derrière le volant du Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025, nous avons parcouru au total 380 kilomètres. L’ordinateur de bord affichait une consommation moyenne de 4,9 L/100 kilomètres. Cette consommation est précisément celle de la Honda Civic hybride en conduite combinée. Pour un VUS compact de luxe, c’est impressionnant. Cette cote pourrait même être revue à la baisse si l’utilisation électrique était optimisée. Autrement, il faut savoir que la cote en conduite combinée annoncée par Ressources naturelles Canada s’élève à 9,4 L/100 kilomètres.

Une puissance de 313 chevaux

Le Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025 est animé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Il est marié à une transmission automatique à neuf rapports et à un moteur électrique. Les deux motorisations développent conjointement une puissance de 313 chevaux et un couple de 406 lb-pi. Si la puissance est tout à fait convenable, c’est avec son couple immensément généreux que ce VUS hybride rechargeable se démarque. Sans être sportif, le GLC 350e 4Matic 2025 a suffisamment d’aplomb et de vivacité pour être amusant.

Il est éligible à une subvention de 2000$

Plusieurs véhicules de luxe sont éligibles à une subvention en vertu du programme Roulez vert du gouvernement du Québec. Parmi eux, notons l’Audi Q4 45 e-tron 2025, la BMW i4 2025 et le Cadillac Optiq 2025. Quant au Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025, il se qualifie pour l’obtention d’une subvention de 2000 $, ce qui abaisse légèrement son coût d’acquisition. Voilà un aspect intéressant à considérer pour l’acheteur. En revanche, collectivement, nous sommes en droit de remettre en question la pertinence et l’utilité de subventionner l’achat d’un tel véhicule de luxe.

Son prix de 86 625 $

Tel qu’essayé, le Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025 coûte 86 625 $. Cette somme comprend quelques options, dont l’ensemble Exclusive (3800 $) et Pinnacle (3700 $). Le PDSF est de 64 900 $. De notre côté, nous avons trouvé fort élégante la peinture de couleur Vert argent métallisé (950 $). Discrète et différente, elle se distingue des éternels gris, noirs et blanc. Mentionnons que le véhicule mis à l’essai était muni de jantes de 19 pouces (800 $). En ce qui nous concerne, nous privilégierions les jantes de 18 pouces afin d’accroître le niveau de confort sur les routes cabossées de la province.

En résumé, le Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2025 est un VUS compact hybride rechargeable qui mérite d’être découvert. Il brille par son autonomie étendue et son couple généreux. Malgré qu’il soit éligible à une subvention de 2000 $, son prix peut vite grimper en cochant quelques-unes des nombreuses options.