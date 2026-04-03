Mercedes-Benz EQS : la direction sans lien mécanique fait ses débuts

Mercedes-Benz vient d’annoncer que sa nouvelle berline EQS sera livrée avec une direction de type Steer-by-Wire, c’est-à-dire sans liaison mécanique. Il s’agit d’une première pour un constructeur automobile allemand sur un véhicule de série produit massivement. La technologie, qui supprime le lien mécanique direct entre le volant et les roues directrices, sera offerte quelques mois après le lancement du modèle.

Mercedes-Benz devient le premier constructeur allemand à proposer une direction électrique découplée sur un véhicule de production.

Le système a profité de plus d’un million de kilomètres d’essais avant d’être homologué.

Un nouveau design de volant et une architecture de coussins gonflables entièrement repensée accompagnent la technologie.

C’est une avancée technique importante, mais aussi un changement fondamental dans la manière dont le conducteur interagit avec sa voiture.

Et la technologie n’est pas nouvelle à l’industrie. Chez Infiniti, la direction électrique découplée a été introduite avec la berline Q50 de 2014. On estime que moins de 10 modèles en sont équipés dans l’univers automobile, ce qui rend l’annonce de Mercedes-Benz importante, en ce sens où la technologie demeure peu répandue.

Fonctionnement

Avec une direction sans lien mécanique, les ordres sont transmis électroniquement aux roues. Des capteurs lisent les intentions du conducteur (mouvements du volant) et des actionneurs exécutent la commande sur l’essieu. Le retour d’information haptique (ce que l’on ressent au volant) est recalculé à partir des forces exercées par les roues sur la chaussée, puis retransmis au volant de manière synthétique.

En clair, on ne ressent plus les vibrations parasites dues aux aspérités de la route, mais on conserve un retour d’information précis sur ce qui se passe entre les pneus et le bitume. L’objectif est que ça paraisse le plus naturel possible pour le conducteur, mais la sensation demeure différente derrière le volant. C’est en fait un peu difficile à exprimer lorsqu’on vit l’expérience, car ça nous amène à éprouver une nouvelle sensation à laquelle il faut s’adapter.

Avantages

Un des avantages concrets de ce type de configuration, c’est bien sûr la suppression d’un nombre important de pièces. Ça change aussi la façon dont on manipule le volant pour passer d’un rayon à l’autre. Le rapport de direction peut aussi varier selon la situation, avec plus de précision à haute vitesse pour la stabilité et une réponse plus directe en milieu serré pour faciliter le stationnement.

Comme on le mentionne, ça nous fait éprouver des sensations différentes, nouvelles.

Un système fiable ?

Mercedes-Benz insiste sur la robustesse de son système. L’architecture est double, avec deux chemins de signal indépendants. En cas de défaillance d’un circuit, l’autre prend le relais. Et dans le scénario extrêmement improbable d’une panne complète, la direction arrière, combinée aux interventions individuelles de freinage via le système de contrôle de la stabilité, permet encore de guider le véhicule.

Le constructeur affirme avoir soumis son système à plus d’un million de kilomètres d’essais en laboratoire, sur circuits fermés et en conditions réelles de circulation.

Le volant lui-même a été repensé. Sa forme aplatie libère de l’espace à bord, améliore la visibilité de l’écran du conducteur et facilite l’entrée et la sortie du véhicule.

Toutefois, la suppression de la partie supérieure du volant pose un problème technique, car le coussin gonflable n’a plus de surface rigide contre laquelle se déployer. Conséquemment, Mercedes-Benz a développé une architecture interne entièrement nouvelle pour le coussin, avec un pliage, des points d’ancrage et une géométrie de gonflement repensés pour assurer un déploiement stable et reproductible, sans compromettre les standards de sécurité de la marque.

Un anniversaire et un jalon

Le lancement de cette technologie s’inscrit dans le cadre des festivités entourant le 140e anniversaire de Mercedes-Benz. C’est effectivement en 1886 que Karl Benz a fait breveter le premier véhicule automobile. Mercedes-Benz va y aller d’une tournée mondiale, avec 140 destinations sur 6 continents, afin de mettre en valeur son héritage et ses ambitions technologiques.

La nouvelle direction Steer-by-Wire de la berline EQS est présentée comme un symbole de cet esprit d’innovation, projetée dans l’ère électrique.

Le système est disponible en combinaison avec toutes les motorisations de l’EQS.

Soyez certains que nous accorderons une attention particulière à la sensation de conduite de ce modèle lorsque nous aurons l’occasion de le conduire.