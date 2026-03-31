Mercedes-Benz apporte une refonte majeure au GLE avec MB.OS et des motorisations révisées

Le Mercedes-Benz GLE mis à jour reçoit de nouveaux moteurs électrifiés, le logiciel MB.OS, des systèmes de suspension révisés et davantage de technologies à bord.

Mercedes-Benz affirme qu’environ 3 000 composants du GLE sont nouveaux ou révisés.

MB.OS et le MBUX Superscreen de série mènent la mise à niveau numérique du VUS.

Les moteurs, la suspension et l’éclairage révisés visent des gains en performance, en confort et en efficacité.

Mercedes-Benz a présenté un GLE profondément révisé, offrant à ce VUS de luxe une importante mise à jour sur les plans de la technologie, du groupe motopropulseur et du confort, plutôt qu’un simple rafraîchissement de mi-cycle en surface. Le constructeur affirme qu’environ 3 000 composants sont nouveaux ou révisés, ce qui touche les moteurs, les logiciels, l’éclairage, la suspension et les équipements de l’habitacle.

Au cœur de cette mise à jour se trouve MB.OS, le nouveau système d’exploitation de Benz désormais appliqué au GLE. Le système agit comme une plateforme informatique à l’échelle du véhicule, utilisant des puces capables de prendre en charge l’IA et la connectivité infonuagique pour gérer les fonctions essentielles et permettre les mises à jour logicielles à distance. À l’intérieur, tous les GLE reçoivent maintenant le MBUX Superscreen de série, qui réunit trois écrans de 12,3 pouces sous une seule surface vitrée, y compris un écran pour le passager avant.

Mercedes-Benz a également révisé l’ensemble des systèmes d’assistance. Le nouveau GLE utilise un processeur refroidi par eau et un ensemble de capteurs comprenant dix caméras, jusqu’à cinq capteurs radar et 12 capteurs ultrasoniques. Selon le marché et l’ensemble choisi, le système prend en charge le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au stationnement, l’assistance à la marche arrière et des fonctions d’aide à la conduite de niveau supérieur.

La gamme de moteurs a aussi été mise à jour dans les versions à essence, diesel et hybrides rechargeables. Le V8 du GLE 580 4MATIC grimpe à 530 ch et 553 lb-pi de couple, tandis que le GLE 450 4MATIC bénéficie de 413 lb-pi, en hausse par rapport à 369. Le GLE 450e 4MATIC hybride rechargeable adopte le moteur six cylindres en ligne révisé et son autonomie électrique est évaluée à 106 km selon le cycle WLTP (91 km selon l’EPA). Mercedes-Benz ajoute également un catalyseur chauffé électriquement à ses variantes diesel à six cylindres et continue d’utiliser un démarreur-générateur intégré de 48 volts sur les modèles à essence et diesel.

Le roulement et le raffinement ont aussi fait partie des priorités. Mercedes-Benz a ajouté de l’isolation afin d’améliorer les performances NVH, tandis que la suspension AIRMATIC révisée et le système de suspension E-ACTIVE BODY CONTROL livrable visent à la fois l’agilité et le confort. Un nouveau système de contrôle d’amortissement basé sur l’infonuagique peut préajuster l’amortissement avant certaines irrégularités de la route grâce aux données Car-to-X partagées par l’entremise du nuage Mercedes-Benz.

Les changements de style sont timides et évolutifs, mais tout de même visibles. L’avant reçoit une calandre plus imposante, une étoile illuminée livrable et un éclairage de contour de la calandre, ainsi que des phares avec motifs d’étoile horizontaux. Le système DIGITAL LIGHT livrable, doté de la technologie micro-DEL, augmenterait le champ lumineux d’environ 40 % tout en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 50 % par rapport au système précédent.

En tant que VUS familial haut de gamme, l’aspect pratique demeure au cœur du mandat du GLE. Le VUS offre une capacité de remorquage pouvant atteindre 7 700 lb, un toit ouvrant panoramique, une troisième rangée livrable ainsi qu’un volume utilitaire pouvant atteindre 2 055 litres lorsque la deuxième rangée est rabattue.

Les prix pour le Canada, la structure de gamme et la disponibilité locale seront communiqués à l’approche du lancement sur le marché.