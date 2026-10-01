Alfa Romeo dévoile les Giulia et Stelvio Edizione Luna Rossa inspirés du monde de la voile

Cette édition spéciale célèbre le partenariat entre Alfa Romeo et Luna Rossa, une équipe de voile italienne.

Les véhicules arborent des éléments en fibre de carbone et des livrées noires aux accents rouges.

Alfa Romeo prête main-forte à Luna Rossa pour la simulation et le développement de la dynamique de son bateau.

En marge des régates préliminaires de la Coupe de l’America 2027 — une prestigieuse compétition nautique qui se tiendra à Naples en juillet prochain —, Alfa Romeo a levé le voile sur une édition spéciale de ses Stelvio et Giulia.

Baptisée Luna Rossa, cette déclinaison rend hommage à l’équipe de voile éponyme dont Alfa Romeo est partenaire. Le constructeur automobile collabore d’ailleurs avec la formation italienne pour peaufiner les bateaux utilisés en compétition grâce à ses ingénieurs en aérodynamique et à ses simulateurs de pointe. Ces outils servent habituellement à Alfa Romeo pour concevoir de nouvelles technologies et optimiser la dynamique de conduite de ses véhicules de série.

Les Stelvio et Giulia Edizione Luna Rossa se démarquent de leurs versions régulières par une carrosserie noir métallisé rehaussée de jantes en alliage noires, d’étriers de frein rouges ainsi que de logos Alfa Romeo rouges exclusifs à l’avant comme à l’arrière. Cet ensemble fait écho à la livrée de Luna Rossa, dominée par le noir et contrastée de touches de rouge.

La berline et le VUS bénéficient également d’une touche généreuse de fibre de carbone, notamment sur les coques de rétroviseurs et la calandre avant. La Giulia va encore plus loin avec des jupes latérales et un aileron arrière en fibre de carbone inspirés de la version haute performance Quadrifoglio — toujours proposée en Europe bien qu’elle ait été retirée du marché nord-américain.

À bord, la Giulia et le Stelvio Luna Rossa prolongent la thématique bicolore avec une sellerie exclusive combinant cuir noir et ECONYL (un matériau conçu à partir de filets de pêche recyclés repêchés au fond des océans), agrémentée d’une bande rouge centrale le long des dossiers. Là encore, les logos Alfa Romeo adoptent une teinte rouge inédite et les accents en fibre de carbone occupent une place de choix.

Bien que les prix canadiens n’aient pas encore été dévoilés, Alfa Romeo indique que ces versions chapeauteront les gammes Stelvio et Giulia lors de leur arrivée au deuxième trimestre de 2027, tout juste à temps pour la prochaine édition de la Coupe de l’America.

On sait déjà qu’elles seront équipées d’un système audio haut de gamme Harman Kardon, de la suspension adaptative et du moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L de série — la seule motorisation offerte pour ces modèles sur le marché canadien. Ce groupe motopropulseur achemine ses 280 chevaux et 306 lb-pi de couple aux roues par l’entremise d’une boîte automatique ZF à 8 rapports et du rouage intégral Q4 de série.

Les tarifs canadiens ainsi que l’ensemble des détails entourant les Alfa Romeo Giulia et Stelvio Edizione Luna Rossa 2027 devraient être communiqués au début de l’année prochaine.