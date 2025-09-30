Mercedes-Benz lancera deux nouvelles familiales ultra séduisantes de Classe E cet automne

Mercedes-Benz Canada gâte les amateurs de familiales avec ses E 450 All-Terrain et E 53 HYBRID 2026

La Mercedes-AMG E 53 HYBRID Wagon fait ses débuts comme la première familiale hybride haute performance AMG au Canada.

La E 450 All-Terrain Wagon combine des aptitudes hors route avec un espace accru pour les passagers et une grande polyvalence de chargement.

Les deux familiales arriveront cet automne, rejoignant trois berlines dans la gamme canadienne de Classe E.

Mercedes-Benz Canada élargira sa gamme de Classe E à l’automne 2025 de la meilleure façon qui soit avec l’arrivée de deux familiales pour l’année-modèle 2026 : la Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Wagon et la Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain Wagon. Ce sera la première fois qu’une familiale AMG hybride haute performance sera disponible au Canada.

La AMG E 53 HYBRID Wagon, proposée à partir de 109 900 $ (avant frais), associe un moteur 6 cylindres en ligne turbo de 3,0 litres à un système hybride rechargeable, produisant une puissance combinée de 577 chevaux, ou 604 ch (chiffres similaires à l’ancienne E 63) avec la fonction optionnelle RACE START. L’accélération de 0 à 100 km/h est estimée à 4,1 secondes, réduite à 3,9 secondes avec RACE START activé. Le système intègre un moteur électrique de 161 ch et une batterie de 28,6 kWh, dont 21,2 kWh sont utilisables. La recharge prend en charge 60 kW en DC et 9,6 kW en AC. Aucune donnée officielle sur l’autonomie électrique n’a encore été communiquée.

Les équipements de série incluent la suspension AMG RIDE CONTROL, la direction active de l’essieu arrière et la transmission intégrale variable 4MATIC+. Les acheteurs peuvent opter pour le groupe AMG DYNAMIC PLUS, qui augmente la vitesse maximale à 280 km/h et ajoute des freins améliorés, un différentiel arrière électronique et un volant de performance AMG.

À l’intérieur, les options incluent un garnissage en cuir Nappa AMG, des sièges Performance AMG et un système audio Burmester 4D. Une version limitée « Edition 1 » sera offerte avec une peinture exclusive, des roues de 21 pouces et des garnitures uniques.

La E 450 4MATIC All-Terrain Wagon, proposée à partir de 92 250 $ (avant frais), est propulsée par un moteur 6 cylindres en ligne turbo de 3,0 litres assisté d’un système hybride léger de 48 volts. Le moteur développe 375 ch et 369 lb-pi de couple, tandis que le démarreur-générateur intégré ajoute 23 ch et 151 lb-pi supplémentaires. La familiale accélère de 0 à 100 km/h en environ 4,7 secondes et affiche une consommation combinée de 9,3 L/100 km.

Conçue pour une utilisation hors route légère, la E 450 est équipée de série de la suspension pneumatique AIRMATIC, d’un mode de conduite Off-Road et d’une caméra à 360° avec la fonction de « capot transparent ». L’extérieur comprend des garnitures de protection, une plaque de protection sous la carrosserie et une calandre exclusive au modèle.

L’espace de chargement varie de 615 à 1 830 litres, avec des sièges arrière rabattables en configuration 40:20:40. L’équipement de série comprend le hayon EASY-PACK à commande électrique et un couvre-bagages rétractable.

Les deux familiales rejoignent la gamme canadienne de Classe E 2026 aux côtés de la E 350 4MATIC Sedan, de la E 450 4MATIC Sedan et de l’AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Sedan.