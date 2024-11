Mercedes-AMG dévoile son premier VUS haute performance de conception indépendante

Mercedes-AMG présente un VUS électrique de grande taille sur sa plateforme AMG.EA, baptisé « Born in Affalterbach ».

Le VUS fera l’objet d’essais initiaux cet hiver. Il s’agit du premier VUS haute performance conçu indépendamment par AMG.

Ce modèle représente l’approche d’AMG axée sur la performance au sein de sa gamme croissante de véhicules électriques.

Mercedes-AMG a annoncé le développement de son premier VUS hautes performances de conception indépendante, un tout-terrain électrique de grande taille baptisé « Born in Affalterbach ». Construit sur la plateforme électrique propriétaire AMG.EA, le véhicule est le deuxième modèle sur cette architecture et devrait faire l’objet d’essais initiaux cet hiver.

Ce projet représente une étape importante pour Mercedes-AMG qui, pour la première fois en 57 ans d’histoire, a développé en interne un modèle complet de VUS. Le nouveau VUS haute performance reflète l’héritage d’innovation d’AMG dans le segment des VUS performants, un marché sur lequel elle a fait son entrée il y a plus de 25 ans avec le ML 55 AMG. Aujourd’hui, la gamme de VUS d’AMG comprend six lignes de modèles : GLA, GLB, GLC, GLE, GLS et le VUS électrique EQE. Le modèle phare Mercedes-AMG G 63 reste la pièce maîtresse de l’offre tout-terrain et haute performance de la marque.

Le VUS « né à Affalterbach » sera le sixième véhicule entièrement développé par Mercedes-AMG, rejoignant des modèles tels que la GT, la SL et la SLS. Construit pour incarner la philosophie AMG « AMG d’abord, EV ensuite », le VUS est conçu pour offrir un attrait émotionnel et des performances élevées, qualités essentielles à l’identité de la marque AMG.

« Ce nouveau VUS répond à la demande de nos clients pour un tout-terrain performant basé sur notre plateforme AMG.EA », a déclaré Michael Schiebe, président de Mercedes-AMG GmbH et responsable des divisions Mercedes-Benz Classe G et Mercedes-Maybach. Il a insisté sur l’accent mis sur les performances, affirmant que les nouveaux modèles électriques d’AMG resteront fidèles à l’engagement de la marque en faveur d’une dynamique de conduite exaltante.

Le VUS « Born in Affalterbach » sera sans aucun doute un ajout important à la gamme croissante de véhicules électriques hautes performances d’AMG.