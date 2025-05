Mercedes accroît sa production aux États-Unis alors que la pression tarifaire augmente

Mercedes-Benz produira un véhicule clé en Alabama dès 2027, à commencer par le GLC.

Mercedes commencera à assembler un modèle à fort volume dans son usine de l’Alabama en 2027.

Cette initiative vise à atténuer l’effet des tarifs d’importation américains et l’évolution des échanges mondiaux.

Le 1er mai, Mercedes-Benz a annoncé qu’elle assemblera un nouveau modèle à volume élevé à son usine de Vance, en Alabama, à compter de 2027. Même si le constructeur n’a pas précisé de quel modèle il s’agissait, les experts estiment qu’il s’agira du VUS compact GLC.

Cette expansion s’inscrit dans la stratégie de Mercedes visant à accroître la production américaine afin de se prémunir contre la montée des droits de douane. Le 30 avril, l’entreprise a averti ses investisseurs que les politiques tarifaires américaines pourraient compromettre ses bénéfices, ses marges et ses flux de trésorerie. Le PDG Ola Källenius a précisé que l’entreprise se prépare à un avenir où la production de véhicules sera de plus en plus régionalisée.

Mercedes avait envisagé de produire une version électrique du GLC aux États-Unis, mais ses objectifs mondiaux en matière d’électrification ont été repoussés. Cela dit, les VUS compacts restent un pilier du marché nord-américain. En 2023, Mercedes a vendu 64 163 GLC aux États-Unis, soit près de 20 % de ses ventes totales de véhicules non commerciaux.

La demande américaine pour les VUS compacts de luxe a bondi de 14 % en 2023, atteignant 425 294 unités. Le GLC a enregistré une hausse de 58 % de ses ventes, se classant au troisième rang du segment. Selon AutoForecast Solutions, une fois la production pleinement lancée, Mercedes pourrait produire plus de 50 000 GLC par année en Alabama.

L’usine de Vance, qui s’étend sur 6 millions de pieds carrés, assemble déjà les modèles GLS et GLE, ainsi que leurs versions électriques. Elle fonctionne actuellement à 87 % de sa capacité annuelle de 305 000 unités. L’ajout de la ligne GLC nécessitera un investissement en outillage qui pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de dollars.

Källenius a indiqué aux investisseurs que Mercedes explore plusieurs pistes pour atténuer l’impact des tarifs douaniers, notamment en transférant davantage d’assemblage aux États-Unis.