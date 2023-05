McLaren travaillera avec Ricardo sur des nouvelles mécaniques hybrides

Ricardo produira les moteurs V8 qui seront combinés avec des moteurs électriques dans les supercars de McLaren.

Ces nouvelles motorisations devraient offrir les meilleures performances de la catégorie.

Le constructeur de moteurs continuera de fournir des V6 et V8 à essence à McLaren.

McLaren et Ricardo ont signé un nouvel accord qui prévoit que le motoriste fournira au constructeur de supercars une nouvelle génération de groupes motopropulseurs hybrides de haute performance pour les années à venir.

Les deux entreprises collaborent depuis 2011, date à laquelle McLaren a lancé la 12C, sa première supercar de série depuis près de 20 ans.

Depuis, Ricardo a fourni à McLaren environ 34 000 groupes motopropulseurs qui ont été installés dans les supercars fabriquées au centre de production du constructeur automobile à Woking.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Ricardo fabriquera la nouvelle génération de moteurs V8 qui seront utilisés dans les prochaines supercars hybrides légères.

Ce nouveau moteur a été développé en interne par McLaren et la société affirme qu’il offrira « les meilleures performances de sa catégorie et un engagement passionnant du conducteur ».

Bien que nous ne sachions pas quels produits bénéficieront de cette nouvelle génération de groupes motopropulseurs, on s’attend à ce qu’elle fasse partie intégrante du plan d’affaires du constructeur automobile pour les années à venir.

Le nouvel accord prévoit également que Ricardo produise des versions non hybrides du nouveau moteur V8, en plus des groupes motopropulseurs V8 et V6 actuellement utilisés dans les modèles McLaren.

Alors que la stratégie « Future of Performance » du constructeur automobile prévoit de plus en plus de modèles hybrides, le nouveau groupe motopropulseur ne sera pas le premier moteur McLaren à être électrifié.

En effet, la société propose déjà l’Artura, une supercar propulsée exclusivement par un groupe motopropulseur V6 hybride qui délivre 671 chevaux et 531 lb-pi de couple.

Bien que la principale priorité de McLaren pour ses voitures de sport électrifiées ne soit pas l’efficacité, l’Artura est capable de rouler à l’électricité seule sur une distance allant jusqu’à 17,7 kilomètres, ce qui lui permet d’atteindre des chiffres de consommation bien plus favorables que ses rivales à essence.

La prochaine génération de groupes motopropulseurs hybrides de McLaren sera probablement plus puissante et plus efficace que l’Artura, ce qui l’aidera à s’orienter vers un avenir plus vert tout en conservant les performances que l’on attend de ses supercars.