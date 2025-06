Mazda prépare le CX-20 pour remplacer le CX-3

Le CX-20 devrait succéder au Mazda CX-3 avec un style modernisé, une plateforme hybride et un habitacle bonifié.

Le CX-20 remplacera le CX-3 avec un design Kodo revu et une silhouette de type coupé.

Une plateforme compatible avec l’hybridation supportera des moteurs de 1,5 ou 2,0 litres, avec rouage intégral en option.

L’habitacle bénéficiera d’un espace accru et d’affichages numériques.

Mazda travaille actuellement sur un nouveau VUS sous-compact qui devrait adopter le nom de CX-20 et succéder au CX-3, encore vendu dans certains marchés. Ce nouveau modèle se positionnera sous le CX-30 et reposera sur une plateforme électrifiée conçue pour accueillir des groupes motopropulseurs hybrides légers.

Des esquisses présentées lors d’un événement Mazda en Thaïlande laissent entrevoir que le CX-20 adoptera le plus récent langage stylistique Kodo de la marque, similaire à celui des CX-60, CX-70 et CX-90. L’extérieur met en vedette une large calandre, des phares à DEL minces, et des feux de jour superposés à la verticale. Le profil laisse présager un toit incliné façon coupé, avec des feux arrière arrondis et un toit contrastant selon la version.

Même si Mazda n’a pas encore dévoilé l’intérieur, on s’attend à ce que le CX-20 propose plus d’espace et de technologies que le CX-3, retiré du marché canadien après 2022. L’habitacle pourrait s’inspirer de la montée en gamme observée dans les modèles récents de Mazda, avec des matériaux de qualité supérieure, un tableau de bord numérique et un système d’infodivertissement modernisé. Reste à voir si la molette de commande centrale sera maintenue — espérons qu’un écran tactile sera aussi fonctionnel en conduite.

Sous le capot, Mazda devrait offrir des versions hybrides légères de ses moteurs quatre cylindres, vraisemblablement de 1,5 ou 2,0 litres. Le modèle de base sera à traction, mais un rouage intégral sera offert en option. Mazda a investi 150 millions de $ pour moderniser son usine en Thaïlande afin d’y assembler cette nouvelle génération de véhicules électrifiés.

Le CX-20 entrera dans le segment très concurrentiel des VUS sous-compacts, où il affrontera des modèles comme les Hyundai Kona, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross et Kia Seltos. Mazda n’a pas encore précisé de date de lancement, mais le dévoilement serait prévu d’ici les 18 prochains mois. Le modèle sera d’abord lancé en Asie-Pacifique, bien qu’une commercialisation mondiale ne soit pas exclue. Cela dit, il semble peu probable que Mazda introduise ce petit utilitaire sur le marché nord-américain.