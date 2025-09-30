Mazda EZ-60 2025 des prix saisissants, une gifle aux autres constructeurs

Le Mazda EZ-60 offre un bon niveau de luxe, de confort, de technologie et surtout d’autonomie pour une fraction des prix que l’on connait en Amérique du Nord pour des produits électriques équivalents. Carrément une gifle aux autres constructeurs.

Le prix de base de la version électrique est de 27 200$

Il offre une autonomie jusqu’à 600 km en mode CLTC

Une motorisation à prolongateur d’autonomie est aussi livrable

Lors du dernier Salon de l’auto de Shanghai, Mazda Motor Corporation a dévoilé au son tout nouveau VUS multisegment électrique, le Mazda EZ-60. Conçu en partenariat avec Changan Mazda et Changan Automobile, après la berline EZ-6 il s’agit du deuxième véhicule 100 % électrique développé dans le cadre de cette coentreprise.

Design moderne et efficacité énergétique

Le Mazda EZ-60 se présente comme un VUS élégant et aérodynamique, fidèle à la philosophie « Future + Soul x Modern ». Les conduits d’air intégrés à la carrosserie optimisent la consommation énergétique à haute vitesse, tout en offrant un style distinctif et futuriste.

L’architecture mécanique repose sur une répartition de poids 50/50, une suspension indépendante et des amortisseurs à contrôle électronique, afin d’offrir une conduite équilibrée, dans l’esprit du Jinba-Ittai – cette connexion unique entre le conducteur et son véhicule, chère à Mazda.

Deux motorisations écologiques

Le EZ-60 sera offert en deux déclinaisons :

100 % électrique , avec une autonomie d’environ 600 km selon le mode CLTC

, avec une autonomie d’environ 600 km selon le mode CLTC Hybride rechargeable avec prolongateur d’autonomie, offrant plus de 1 000 km d’autonomie (CLTC) grâce à un moteur essence de 1,5 L utilisé uniquement comme générateur.

Cette double approche répond aux besoins variés des consommateurs en matière de mobilité durable, en réduisant la dépendance aux carburants fossiles tout en rassurant les conducteurs sur la question de l’autonomie.

Technologies intelligentes

Mazda a intégré un éventail de fonctionnalités intelligentes comme un habitacle connecté pouvant être commandé par la voix, le geste ou le toucher. Étant chinois, le constructeur ajoute des gadgets comme le stationnement intelligent contrôlable à distance par commande vocale. Toutefois, ce qui est le plus impressionnant est l’immense écran central intégré de 26,45 pouces en 5K, complété par un affichage tête haute 3D. Un système audio immersif à 23 haut-parleurs incluant des écouteurs intégrés aux appuie-têtes complète l’immersion sonore à bord.

Prix : une offensive choc

Mazda frappe fort avec une grille tarifaire agressive pour séduire le marché chinois. Convertis en dollars canadiens :

Version Prix en yuan Prix en CAD (approx.) VHER Base 119 900 ¥ 23 300 $ CAD VHER Pro 129 900 ¥ 25 200 $ CAD VHER Max 138 900 ¥ 27 000 $ CAD VE Base 139 900 ¥ 27 200 $ CAD VE Pro 149 900 ¥ 29 200 $ CAD VE Max 160 900 ¥ 31 300 $ CAD

Avec une motorisation arrière de 255 chevaux alimentée par une batterie de 31,7 kWh, le EZ-60 se positionne comme un véhicule accessible, écologique et technologiquement avancé, à des prix nettement inférieurs à la moyenne du marché canadien pour des véhicules similaires. Malheureusement, la situation canadienne actuelle qui impose des tarifs de 100% sur les véhicules électriques construits en Chine est une barrière insurmontable pour les constructeurs qui voudraient commercialiser ces produits chez nous.