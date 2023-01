Mazda dévoilera la version hybride branchable du MX-30 cette semaine

Ce modèle utilisera un moteur rotatif comme génératrice.

Son autonomie électrique sera probablement plus courte que celle du modèle à batterie.

Les ventes débuteront ce printemps en Europe et un peu plus tard en Amérique du Nord.

Lorsque Mazda a lancé le MX-30 électrique en 2021, elle a annoncé une version hybride rechargeable alimentée par une nouvelle itération de son moteur rotatif.

Un peu plus d’un an plus tard, ce modèle est sur le point d’être dévoilé au salon de l’automobile de Bruxelles le 13 janvier.

Le constructeur automobile n’a pas encore publié beaucoup de détails sur ce modèle, mais nous savons qu’il s’agira techniquement d’un véhicule électrique à prolongateur d’autonomie plutôt que d’un hybride rechargeable ordinaire, puisque le moteur à essence n’alimentera jamais directement les roues.

En effet, cela signifie que le moteur rotatif, qui a été vu pour la dernière fois en production lorsque la RX-8 a été abandonnée en 2012, sera utilisé comme générateur pour charger la batterie tandis qu’un moteur électrique fera avancer le véhicule.

Mazda affirme que cette application et la nouvelle conception de ce moteur permettront de régler les problèmes qui ont freiné les précédentes tentatives de véhicules à moteur rotatif destinés au grand public.

Comme les moteurs rotatifs sont très compacts et qu’il y a beaucoup d’espace sous le capot de l’actuel MX-30 électrique, la version à prolongateur d’autonomie pourrait ne pas nécessiter beaucoup de modifications.

Cela signifie que le MX-30 plug-in devrait avoir la même puissance que la variante électrique, soit 147 chevaux et 200 lb-pi de couple.

Un changement probable sera toutefois l’utilisation d’une batterie plus petite, car il ne semble pas y avoir de place pour un réservoir de carburant dans la version actuelle du VÉ compact.

Cela signifie que l’autonomie électrique du MX-30 rechargeable pourrait être encore plus faible que les 161 kilomètres fournis par la batterie de 35,5 kWh utilisée actuellement.

Bien entendu, le moteur à essence offrira une plus grande autonomie globale et permettra aux conducteurs de faire de plus longs trajets en faisant simplement le plein à une station-service sans avoir à attendre que la batterie se recharge.

Cela pourrait rendre le MX-30 plus attrayant pour les acheteurs qui conduisent en ville mais qui doivent aussi faire régulièrement des trajets sur l’autoroute.

Selon Mazda, le MX-30 à prolongateur d’autonomie devrait être mis en vente en Europe au printemps et les ventes en Amérique du Nord devraient suivre sous peu puisqu’il est attendu à temps pour l’année modèle 2023, qui a déjà commencé.