Mazda dévoile les concepts Vision X-COUPE et X-COMPACT au Salon de la mobilité du Japon

Des véhicules concepts hybrides rechargeables et dotés d’intelligence artificielle illustrent la vision de la mobilité de Mazda pour 2035.

La Vision X-COUPE offre 510 PS, une autonomie de 800 km et un système de carburant neutre en carbone avec captage de CO2.

La Vision X-COMPACT utilise une IA empathique capable de dialoguer naturellement et de proposer des destinations.

Le Mazda CX-5 actualisé fait ses débuts avec l’architecture E/E Architecture+ et des technologies améliorant le plaisir de conduite.

Mazda Motor Corporation a présenté deux nouveaux véhicules concepts, la Vision X-COUPE et la Vision X-COMPACT, au Salon de la mobilité du Japon 2025. Ces modèles incarnent des éléments clés de sa stratégie future axée sur la mobilité durable et le plaisir de conduite, en prévision de 2035.

La Vision X-COUPE est un multisegment coupé hybride rechargeable propulsé par un moteur rotatif biturbo à deux rotors associé à un moteur électrique et à une batterie. Elle développe une puissance maximale de 510 PS (503 ch) et propose une autonomie de 160 kilomètres en mode 100 % électrique, pouvant atteindre 800 kilomètres avec l’assistance du moteur. Le modèle intègre le système exclusif Mazda Mobile Carbon Capture et fonctionne avec un carburant neutre en carbone dérivé de microalgues, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 atmosphérique pendant la conduite.

Mazda a également dévoilé la Vision X-COMPACT, un véhicule compact (rappelant la défunte Mazda2) conçu pour renforcer la connexion émotionnelle entre la voiture et son conducteur. Ce concept intègre une intelligence artificielle empathique et un modèle numérique sensoriel humain, permettant au véhicule de tenir des conversations naturelles et de suggérer des destinations, selon l’approche de Mazda pour la mobilité intelligente du futur.

En plus de ces deux modèles visionnaires, le tout nouveau Mazda CX-5 dans sa version européenne a fait sa première apparition publique. Construit sur la plateforme E/E Architecture+ de l’entreprise, le modèle révisé offre un habitacle plus spacieux, un design extérieur raffiné et des dynamiques de conduite Jinba-ittai encore plus abouties. Le CX-5 a dépassé les 4,5 millions d’unités vendues à l’échelle mondiale dans plus de 100 marchés.

Sous le thème d’exposition « Le plaisir de conduire alimente un avenir durable », Mazda a mis de l’avant sa stratégie visant à unir neutralité carbone et émotions de conduite. Le président-directeur général, Masahiro Moro, a déclaré que l’entreprise demeure déterminée à faire progresser la mobilité centrée sur l’humain et à offrir de nouvelles expériences en accord avec sa philosophie « Radically Human ».

Aperçu dimensionnel des MAZDA VISION X-COUPE et MAZDA VISION X-COMPACT

Modèle MAZDA VISION X-COUPE MAZDA VISION X-COMPACT Longueur totale 5 050 mm 3 825 mm Largeur totale 1 995 mm 1 795 mm Hauteur totale 1 480 mm 1 470 mm Empattement 3 080 mm 2 515 mm

La Vision X-COMPACT est plus courte de 125 mm, plus large de 101 mm, plus basse de 6 mm et dotée d’un empattement plus court de 74 mm que la Mazda2 de 2011.