Mazda CX-5 2026 : plus grand, plus spacieux, mais en attente de motorisations modernes

Mazda lève officiellement le voile sur le « nouveau » CX-5 2026, marquant le début de ce qui est considéré comme la troisième génération de l’un de ses modèles les plus importants et les plus populaires. Le CX-5 revient avec un design rafraîchi, des technologies mises à jour et une volonté affirmée d’aller vers un positionnement plus haut de gamme.

Le CX-5 2026 est nettement plus grand que son prédécesseur

Une version hybride est prévue pour 2027

La boîte automatique à 6 rapports reste en place avec le moteur 2,5 litres

Depuis son arrivée sur les routes canadiennes en 2012, le CX-5 s’est imposé comme un pilier de la gamme de VUS de Mazda. Il a été le premier véhicule à intégrer pleinement les technologies SkyActiv et le langage de design « Kodo – l’âme du mouvement », une philosophie qui façonne désormais l’identité visuelle de tous les modèles Mazda. En 14 ans, le CX-5 a trouvé sa place dans le segment des VUS compacts avec plus de 300 000 unités vendues au Canada et plus de 4,5 millions à l’échelle mondiale.

Un style Kodo adouci, mais en format plus grand

Mazda franchit un cap stratégique avec cette troisième génération du CX-5, corrigeant certaines lacunes tout en restant fidèle à sa vision stylistique. Pour 2026, le CX-5 adopte une évolution du design Kodo, cette fois inspirée par l’élégance fonctionnelle de vêtements bien taillés — à la fois stylés et adaptés à toutes les occasions.

Ce n’est pas une révolution, mais plutôt une évolution bien pensée. Le nouveau CX-5 conserve une silhouette typiquement Mazda, tout en ajoutant des touches plus aiguisées et modernes. À l’avant, on retrouve une calandre en aile signature encadrée de phares à DEL angulaires qui s’intègrent harmonieusement à la carrosserie. Le pare-chocs redessiné, avec ses prises d’air plus proéminentes, accentue son allure sportive.

Sur les flancs, une ligne d’épaule plus marquée renforce sa prestance, tandis que les portières arrière allongées facilitent l’accès aux places arrière. Des jupes latérales sculptées et une carrosserie plus expressive ajoutent du dynamisme, alors qu’à l’arrière, des lignes épurées, des feux arrière affinés et un hayon modernisé portant l’inscription « MAZDA » remplacent l’ancien emblème. Des embouts d’échappement doubles, des accents noir lustré et des jantes de 19 pouces disponibles viennent compléter le tout.

Au-delà du style, le CX-5 2026 affiche une croissance notable. Sa longueur augmente de 114 mm (4,5 pouces), l’empattement s’étire de 76 mm (3 pouces), et la largeur gagne plus de 13 mm (un demi-pouce), ce qui se traduit par un habitacle plus spacieux et un coffre plus généreux.

Une présentation épurée et contemporaine

L’habitacle a aussi été repensé en profondeur avec une approche minimaliste. Mazda ne dévoile pas encore toutes les spécifications, mais on remarque une planche de bord en paliers accueillant un écran tactile de 15,6 pouces avec les services Google intégrés — le plus grand jamais vu chez Mazda. On y retrouve Google Maps, l’Assistant Google et le Play Store. Les versions d’entrée de gamme auront droit à un écran légèrement plus petit, de 12,9 pouces.

Mazda mise également sur une « réduction stratégique » des boutons physiques. Résultat : une présentation plus épurée, mais une grande partie des commandes passent désormais par l’écran central. Derrière un nouveau volant arborant le lettrage « Mazda », le conducteur fait face à un tableau de bord numérique de 10,25 pouces. Parmi les autres éléments notables : des sièges redessinés pour un meilleur confort, un toit panoramique en option et un éclairage d’ambiance à sept couleurs qui se prolonge jusque dans les portières.

Grâce à ses dimensions accrues, le CX-5 offre maintenant plus d’espace aux jambes, aux genoux et à la tête à l’arrière. Le coffre bénéficie aussi d’une hausse de 51 mm en longueur et de plus de 25 mm en hauteur, pour un gain total de 61 litres de volume de chargement.

Du déjà-vu sous le capot

Sous le capot, pas de grande surprise pour les acheteurs canadiens : on retrouve le moteur quatre cylindres SkyActiv-G de 2,5 litres, qui développe 187 chevaux (139 kW) et 185 lb-pi (251 Nm) de couple. Il est toujours jumelé à une boîte automatique à 6 rapports et à un rouage intégral de série. Mazda affirme toutefois que le groupe motopropulseur a été recalibré pour offrir une meilleure réactivité ainsi qu’un fonctionnement plus silencieux et souple, selon le style de conduite.

Pour 2027, Mazda prévoit ajouter une motorisation hybride utilisant un tout nouveau moteur SkyActiv-Z. Peu de détails pour l’instant, sinon que cette combinaison devrait offrir de meilleures performances tout en améliorant l’efficacité énergétique. Aucune mention n’a été faite quant à une éventuelle version hybride rechargeable, à l’image des CX-70 et CX-90 plus imposants.

Et son arrivée?

Les premières unités du Mazda CX-5 2026 sont attendues chez les concessionnaires canadiens au début de l’année 2026. Comme il est fabriqué au Japon, il ne sera pas touché par les tarifs douaniers. Toutefois, comme c’est souvent le cas, on peut s’attendre à une hausse de prix par rapport aux modèles 2025.