Mazda dévoile la Mazda6e, sa première berline 100 % électrique, en Allemagne

Mazda fait son entrée sur le marché des véhicules électriques haut de gamme avec la Mazda6e, une berline au design inspiré des coupés et ancrée dans les principes du minimalisme japonais.

La Mazda6e marie l’élégance d’un coupé à la polyvalence d’une cinq-portes à hayon, tout en introduisant un indicateur de recharge illuminé — une première pour la marque.

L’habitacle s’inspire du concept japonais de « ma », avec un tableau de bord flottant, un toit panoramique et un éclairage d’ambiance personnalisable à 64 couleurs.

Offerte en versions Takumi et Takumi Plus, elle mise sur des matériaux haut de gamme et s’inscrit dans la stratégie électrique de Mazda.

Mazda a officiellement levé le voile sur la Mazda6e, sa première berline conçue exclusivement comme véhicule électrique, lors d’un événement à Leverkusen, en Allemagne, le 27 mars. Pensée spécifiquement pour le marché européen — et sans prévision d’arrivée au Canada pour l’instant — la Mazda6e combine une silhouette inspirée des coupés à la fonctionnalité pratique d’un hayon cinq-portes. Elle introduit également plusieurs éléments de design inédits pour la marque.

Adoptant le langage stylistique « Kodo – l’Âme du mouvement », la Mazda6e présente des surfaces fluides et un profil bas. Son design extérieur mise sur une forme aérodynamique baptisée Aero-Fusiforme, qui génère une silhouette en tonneau où les lignes convergent vers un seul point, favorisant la performance aérodynamique. Les panneaux de portières sculptés, inspirés des éclaboussures d’un hors-bord à grande vitesse, créent des jeux de lumière qui renforcent l’impression de mouvement.

Un indicateur de recharge lumineux : une première chez Mazda

Pour la toute première fois dans un modèle Mazda, une aile lumineuse à l’avant s’illumine avec une animation dynamique qui agit comme indicateur visuel de recharge. Le véhicule innove aussi avec des portières sans cadre dotées de poignées intégrées, ainsi qu’un aileron arrière électrique escamotable qui améliore la stabilité à haute vitesse.

« L’extérieur incarne fidèlement notre philosophie de design “Authentic Modern” », affirme Jo Stenuit, directeur du studio de design européen de Mazda à Oberursel, en Allemagne.

L’intérieur, fidèle au minimalisme japonais, s’articule autour du principe du « ma » — la force de l’espace vide. Un tableau de bord horizontal flottant traverse l’habitacle, procurant une sensation d’ouverture tout en réduisant le nombre de boutons visibles. Le toit panoramique en verre, offert de série, laisse entrer la lumière naturelle, accentuant le côté spacieux de l’habitacle.

« L’habitacle de la Mazda6e est guidé par la simplicité japonaise, structuré autour du concept de “ma” — la force de l’espace vide », précise Stenuit. « En créant délibérément des zones de vide, Mazda établit un équilibre harmonieux entre esthétique et fonctionnalité. »

Le modèle propose un éclairage d’ambiance personnalisable avec 64 couleurs et des sièges avant monoforme à appuie-têtes intégrés. Deux finitions sont offertes : la version Takumi, avec similicuir beige chaud ou noir, et la version Takumi Plus, avec cuir Nappa couleur tan et tissu suédé tissé.

Avec la Mazda6e, le constructeur entre officiellement dans le segment des véhicules électriques en Europe. En misant sur ses codes esthétiques distinctifs tout en visant le marché haut de gamme, Mazda démontre ses ambitions dans l’électrification. Cependant, il semble que cette berline ait été développée exclusivement pour l’Europe — les consommateurs canadiens ne devraient donc pas s’attendre à la voir débarquer dans les salles d’exposition ici de sitôt.