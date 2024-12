Mazda développe un moteur rotatif à deux rotors pour les groupes motopropulseurs hybrides nord-américains

Le moteur rotatif de Mazda évolue vers un système hybride à deux rotors afin d’équilibrer la puissance et la conformité aux normes d’émissions.

Mazda développe un moteur rotatif hybride à deux rotors pour le marché américain.

La conception à deux rotors augmente la puissance générée, répondant ainsi à la demande américaine de puissance plus élevée.

Le système hybride de l’Iconic SP reflète l’importance accordée par Mazda aux solutions rotatives neutres en carbone.

Masahiro Moro, PDG de Mazda, a confirmé le développement d’un moteur rotatif à deux rotors, que le constructeur estime mieux adapté aux exigences du marché nord-américain.

S’exprimant sur les défis posés par le développement des moteurs rotatifs, M. Moro a expliqué que la configuration à un seul rotor utilisée dans certaines applications antérieures ne permettait pas de répondre aux exigences de puissance de ces marchés. « Si nous pensons au marché américain, un seul rotor n’est pas suffisant », a déclaré M. Moro. Il a ajouté que le passage à deux rotors fournira la puissance nécessaire tout en restant conforme aux normes d’émissions strictes.

Le moteur à deux rotors fait partie d’une stratégie d’électrification plus large, illustrée par le sublime concept Iconic SP, dévoilé en octobre 2023. Ce véhicule conceptuel est doté d’un moteur rotatif compact à deux rotors associé à une chaîne de traction électrique. Selon Mazda, la configuration hybride augmente l’autonomie et peut réduire les émissions jusqu’à 90 % avec des carburants neutres en carbone.

Le designer en chef de Mazda, Masashi Nakayama, a également laissé entendre que l’Iconic SP avait été conçue en vue d’un modèle de série. Cela suggère que le système hybride pourrait également trouver des applications plus larges dans la future gamme de Mazda.

Bien qu’aucun véhicule spécifique pour le groupe motopropulseur hybride à deux rotors n’ait été confirmé, son design ressemble à la configuration du prolongateur d’autonomie de la Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV. Cependant, l’Iconic SP, avec sa puissance supérieure de 365 ch (272 kW), est bien plus intéressante et conforme aux objectifs de Mazda de combiner puissance et réduction des émissions.

Outre l’allongement de l’autonomie, le moteur rotatif pourrait équiper de futures voitures de sport. Un brevet déposé par Mazda à la mi-2024 décrit un système hybride qui place un moteur rotatif derrière l’essieu avant pour entraîner les roues arrière. Ce système intègre également des moteurs de moyeu avant alimentés par une batterie.

Les développements du moteur rotatif de Mazda s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus large visant à maintenir la pertinence des moteurs à combustion interne (MCI). En mai 2024, Mazda rejoindra Toyota et Subaru à l’occasion du Multi-Pathway Workshop pour présenter des groupes motopropulseurs de nouvelle génération, notamment des moteurs rotatifs compacts et des systèmes hybrides.