Mazda créé un système de capture de CO₂ plus performant que les besoins du véhicule

Plusieurs constructeurs veulent assurer la « survie » des motorisations à combustion interne le plus longtemps possible. Pour ce faire, on cherche de nouveau carburant et de nouvelles voies pour capter les émissions polluantes de ces types de moteurs. Mazda a présenté dans le cadre du Japan Mobility Show, une avenue avec un certain potentiel, le Mazda Mobile Carbon Capture. On découvre cette innovation à travers le Mazda Vision X Concept Coupe 2025.

Ce composant pourrait capter plus de CO ₂ que le moteur en émet

Cette technologie pourrait prolonger la survie des moteurs thermiques

Le projet est encore loin d’une commercialisation

Mazda planche sur une idée pour le moins audacieuse : combiner un biocarburant dérivé d’algues à un système d’échappement capable, en théorie, de rendre la combustion d’un moteur thermique « carbone négatif ». Autrement dit, non seulement réduire les émissions, mais également capter davantage de dioxyde de carbone que le processus de production n’en génère. Ce dispositif d’échappement spécial agirait comme une sorte de filtre absorbant le CO₂ expulsé par le moteur, neutralisant ainsi les gaz émis lors de la fabrication du biocarburant. Du moins, sur le plan théorique.

Il est peu probable que ce concept aboutisse à court terme, mais il ouvre une réflexion intéressante sur l’avenir de la neutralité carbone. Imaginons un véhicule hybride fonctionnant grâce à un carburant issu de microalgues : c’est là que le rôle du système d’échappement collecteur de CO₂ entre en scène.

Le Carbon Capture Journal, une publication spécialisée sur les sujets environnementaux, résume le concept :

« Le processus de production de biocarburants nécessite de l’énergie, et la génération de cette énergie peut émettre du CO₂. On estime que la quantité de CO₂ émise pour produire cette énergie représente environ 10 % de celle libérée lors de la combustion du carburant. En conséquence, les biocarburants permettent une réduction d’environ 90 % des émissions totales de CO₂ par rapport aux carburants fossiles.

De plus, le CO₂ émis lors de la combustion des biocarburants pourrait être compensé par la capture du CO₂ relâché pendant ce processus. Si plus de 10 % du CO₂ émis pouvait être capté, cela compenserait les émissions générées durant la production du carburant et, en théorie, les véhicules fonctionnant au biocarburant pourraient réduire davantage la quantité de CO₂ atmosphérique à mesure qu’ils roulent, devenant ainsi effectivement carbone négatif. »

En d’autres termes, si un véhicule pouvait fonctionner avec un tel biocarburant tout en capturant le dioxyde de carbone produit lors de la combustion, il pourrait théoriquement absorber plus de carbone qu’il n’en émet. Conséquemment, plus la voiture roule, plus elle contribue à la réduction du CO₂ dans l’air.

Loin de la coupe aux lèvres

Une telle approche nécessiterait évidemment une importante infrastructure technologique, mais elle témoigne d’une créativité certaine dans la recherche de solutions alternatives. Même si la production de biocarburant à grande échelle devenait viable, plusieurs défis demeureraient, notamment l’intégration physique de ces systèmes de capture de CO₂ dans les véhicules, leur poids et l’espace requis posant problème.

Mazda n’a pris aucun engagement concret pour développer cette technologie, mais son président et chef de la direction, Masahiro Moro, a réitéré l’importance de la durabilité dans un communiqué diffusé au Salon de l’auto de Tokyo :

« L’expression “The joy of driving fuels a sustainable tomorrow” illustre non seulement l’esprit fondamental de Mazda, mais aussi la base de nos futurs défis. Sous la mission mondiale commune d’atteindre la neutralité carbone, Mazda croit que le plaisir de conduire peut devenir une force positive pour la société et pour la planète. Nous restons déterminés à répondre au désir de ceux qui aiment l’automobile et souhaitent continuer à conduire aussi longtemps que possible. »

Ce concept, aussi ambitieux soit-il, montre que Mazda cherche encore à concilier passion automobile et responsabilité environnementale, une quête qui, pour l’instant, relève davantage de la recherche que de la réalité industrielle dans un avenir proche.