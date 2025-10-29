Galerie : Les modèles et concepts dévoilés au Japan Mobility Show de Tokyo 2025

Tous les grands manufacturiers Japonais ont présenté au moins un concept.

La plupart d’entre eux sont électriques, mais quelques-uns sont hybrides branchables.

Certains de ces concepts pourront mener à des versions de production que nous verrons au Canada.

Le Japan Mobility Show, anciennement connu comme le salon de l’automobile de Tokyo, ouvre les portes de son édition 2025 dans la capitale japonaise.

Comme lors de tous grands salons, plusieurs constructeurs profitent de l’événement pour dévoiler de nouveaux concepts qui indiquent la direction qui sera prise par leurs futurs véhicules de production.

Sans surprise, les manufacturiers japonais sont à l’honneur, presque tous ayant choisi le plus grand salon domestique pour le lancement de leurs plus récents modèles.

Ainsi, voici une galerie qui présente les concepts les plus intéressants dévoilés au Japan Mobility Show de 2025.

Acura RSX

Acura RSX prototype 2025 | Photo: Acura

Bien qu’officiellement dévoilé lors de la Monterey Car Week en Californie cet été, le nouvel Acura RSX, un multisegment électrique qui reprend le nom d’un coupé sport abandonné il y a 20 ans, fait sa première apparition publique au Japon. C’est également la première fois que ce modèle est présenté dans un salon de l’auto traditionnel. Le RSX est particulièrement important pour Honda et sa division de luxe, puisqu’il s’agit du premier modèle à bénéficier de la plateforme pour véhicules électriques exclusive du constructeur. Par conséquent, la version de production, dont le lancement au Canada est prévu pour 2026, montrera ce que Honda peut faire sans partenaire externe en matière de véhicules électriques. Peu de détails sont connus pour le moment, si ce n’est que le RSX sera doté de deux moteurs, d’une suspension avant sport à deux leviers triangulés et d’un nouveau système d’exploitation baptisé Asimo OS, du nom des robots humanoïdes de l’entreprise.

Century Coupe

Century Coupe Concept | Photo: Toyota

La Toyota Century est le modèle le plus luxueux de la gamme du constructeur en Asie depuis les années 60, mais maintenant, Toyota veut en faire une marque à part entière, qui pourrait être introduite sur d’avantage de marchés mondiaux. Le premier modèle de cette aventure est préfiguré par un grand coupé au style équarri et aux portes coulissantes, qui pourrait rivaliser avec les modèles de grand luxe tels que Rolls-Royce et Bentley. L’intérieur dispose d’un petit volant semi-circulaire et d’une partition centrale en verre qui sépare le conducteur du passager. Comme la Polestar 4, ce modèle n’a pas de lunette arrière. Peu de détails sont connus, mais la grille avant suggère la présence possible d’une mécanique à combustion sous le capot.

Honda prototype 0 a

Honda Prototype 0 a | Photo:Honda

Le Honda 0 a (prononcé “Alpha”) est une version prototype du futur VUS électrique d’entrée de gamme de la famille 0 du constructeur. Le VUS 0 a sera donc un modèle plus petit et plus abordable que le 0-Series SUV dévoilé précédemment. Le troisième modèle de la gamme arbore des airs plus robustes et futuristes que ses VUS actuels, et Honda promet un intérieur spacieux et très confortable. Les ventes devraient débuter en 2027 au Japon et en Inde, avant de s’étendre à d’autres marchés.

Honda prototype Super-ONE

Honda Prototype Super-ONE | Photo:Honda

Honda dévoile aussi un prototype d’une micro-citadine électrique de performance basée sur sa Kei car N-ONE e. La compagnie affirme que ce modèle stimule tous les sens du conducteur grâce à sa légèreté, son mode boost qui augmente la puissance, ses 7-rapports simulés, et son générateur de bruit actif qui imite le son d’un moteur de performance. Une itération précédente de ce concept a pris part à la course en pente de Goodwood and Angleterre cet été. En raison de ses dimensions très réduites, nous ne verrons pas ce modèle au Canada.

Lexus LS Concept

Lexus LS Concept | Photo: Lexus

La berline LS actuelle prend sa retraite à la fin de l’année, marquant la première fois de son histoire que le vaisseau amiral de la marque ne fera pas partie de la gamme. Pour la remplacer, Lexus explore différents concepts, dont le LS Concept, une grande minifourgonnette à six roues qui montre ce que la compagnie peut faire pour offrir le plus de luxe possible avec un intérieur très spacieux. L’habitacle montre des vitres latérales avec persiennes en bois et de nombreuses configurations d’assises, incluant un choix de banquette centrale pointant vers l’avant ou l’arrière, des sièges inclinables avec repose-pieds, et des sièges individuels avec tablettes de travail.

Lexus LS Coupe Concept

Lexus LS Coupe Concept | Photo: Lexus

Malgré ce que son nom indique, ce véhicule n’est pas un coupé traditionnel. En effet, il s’agit plutôt d’une berline surélevée au style très futuriste et au toit vitré. Les portes arrière s’ouvrent dans le sens opposé des portes avant et dévoilent un intérieur tout aussi futuriste, avec un volant rectangulaire et deux niveaux d’écrans superposés devant le conducteur, en plus d’un troisième écran amovible devant le passager. La sellerie bicolore est un autre élément distinctif, avec un siège conducteur gris foncé et des sièges passagers beige. Les occupants arrière ont aussi accès à un écran au dos de chaque siège avant.

Mazda Vision X-Coupe

MAZDA VISION X-COUPE | Photo: Mazda

Chez Mazda, c’est deux concepts qui ont été dévoilés. Le premier est un mélange entre un multisegment et un coupé, appelé Vision X-Coupe (le X se prononce « Cross »). Reprenant la forme générale et les proportions vues sur le concept Vision Coupe, ce modèle est toutefois plus haut sur pattes et figure une ligne de toit plus fuyante. Sous le capot, une mécanique hybride branchable composée d’un moteur électrique et d’un générateur rotatif turbocompressé à deux rotors développe 503 chevaux et jusqu’à 160 km d’autonomie électrique. Grâce à des bio-carburants et une technologie de capture de carbone, Mazda affirme que ce véhicule bénéficie d’une empreinte carbone négative, contribuant donc à réduire les émissions du parc automobile plus il est conduit.

Mazda X-Vision Compact

MAZDA VISION X-COMPACT | Photo: Mazda

L’autre concept présenté par Mazda est le X-Vision Compact, un petit multisegment urbain au style arrondi. L’élément mis de l’avant par Mazda avec ce véhicule est l’intelligence artificielle intégrée qui vise à former une connexion émotionnelle entre le conducteur et le véhicule. Comme les autres IA, ce système peut prendre part à des conversations naturelles et il peut suggérer des destinations afin de faire découvrir de nouvelles expériences aux occupants.

En parallèle, Mazda a aussi présenté son nouveau logo et le CX-5 2026 a fait sa première apparence publique sur la scène du salon de la mobilité.

MINI Paul Smith Edition

MINI Cooper Paul Smith | Photo: MINI

La seule marque non japonaise à figurer sur cette liste est MINI, qui dévoile une édition spéciale de sa citadine développée de concert avec Paul Smith, un designer de mode britannique. Ce n’est pas la première fois que les deux font équipe, mais cette nouvelle itération met en valeur la philosophie de design traditionnelle de Paul Smith. Disponible sur les modèles 3-portes, 5-portes et décapotable, cette édition peut être peinte en « Statement Grey », une couleur inspirée du gris de l’Austin Seven 1959, « Inspired White » qui émule le beige classique de la MINI originale, et le Noir Minuit Métallisé, une couleur contemporaine de la gamme MINI. Les éléments distinctifs incluent des rétroviseurs, une grille et des moyeux de roues vert foncé, deux motifs uniques pour le toit sont aussi au menu, ainsi qu’un habillage intérieur en tissu rayé.

Mitsubishi Elevance Concept

Mitsubishi Elevance Concept | Photo: Mitsubishi

Mitsubishi n’est pas en reste, avec un nouveau concept ressemblant à un Outlander plus dynamique et plus moderne. Nommé Elevance Concept, ce modèle figure des portes à ouverture inversée à l’arrière et des sièges avant pouvant pivoter sur eux même pour faire face à la rangée du milieu. Mitsubishi affirme que ce modèle élève la qualité du temps passé à l’intérieur. Sous le capot, une mécanique hybride rechargeable utilise quatre moteurs pour offrir les capacités attendues du système S-AWC de la marque tout en maintenant le raffinement typique des mécaniques électriques. Le moteur à essence est conçu pour fonctionner avec des carburants neutres en carbone. Une remorque assortie au véhicule est aussi montrée et Mitsubishi dit qu’elle permet de transformer les aventures hors routes en retraites de glamping.

Le constructeur présente aussi les prototypes de ses futurs fourgons Delica D:5 et Delica Mini.

Nissan Elgrand

2026 Nissan Elgrand | Photo: Nissan

Nissan lance la nouvelle génération de sa fourgonette haut de gamme Elgrand, qui arrivera sur le marché Japonais à partir de l’été prochain. Ce modèle dispose d’un nouveau design qui reprend l’air de famille introduit par les nouveaux modèles Nissan, particulièrement à l’avant. La dernière génération de mécaniques hybrides e-Power de la marque est incluse de pair avec une nouvelle version de la traction intégrale électrifiée e4ORCE. L’Elgrand dispose aussi de la première intégration de la technologie de conduite mains-libres ProPILOT Assist qui fonctionne sous les 50 km/h.

Nissan Ariya redessinée

2026 Nissan Ariya | Photo: Nissan

Par la même occasion, Nissan a dévoilé une version au design modernisé de l’Ariya, son VUS électrique vendu globalement. Clairement inspiré par la nouvelle LEAF 2026 et le Murano 2025, l’Ariya reçoit une nouvelle face avant avec des phares intégrés dans une bande noire à la base du capot et des éléments diagonaux qui courbent vers le centre. À l’intérieur, un système d’info divertissement développé par Google est inclus, et la suspension à été révisée pour un meilleur confort de roulement. Les ventes devraient commencer plus tard cette année au Japon.

Subaru Performance-E STI Concept

Subaru Performance-E STI concept | Photo: Subaru

Ce modèle électrique de performance semble être une familiale équipée de plusieurs éléments tels qu’un aileron arrière proéminent, un béquet à la base de la lunette arrière, un feu rouge central sous le pare choc arrière, Ainsi qu’un pare-chocs avant agressif avec logos STI et un capot au centre noir mat avec des extracteurs d’air. La peinture bleue et les jantes de couleur bronze rappellent la livrée traditionnelle des modèles STI et des voitures de rallye de Subaru.

Subaru Performance-B STI Concept

Subaru Performance-B STI concept | Photo: Subaru

Cet autre concept s’apparente à une version sur-vitaminée de l’Impreza à hayon et il démontre ce que la compagnie peut faire avec un véhicule à combustion interne. Comme ses modèles de production à essence actuel, ce concept utilise un moteur quatre cylindres à plat BOXER ainsi que la traction intégrale Symétrique. À l’extérieur, plusieurs des mêmes éléments que le concept Performance-E STI sont inclus, tels qu’un grand aileron arrière, des pare-chocs avant et arrière plus agressifs, de larges seuils latéraux, une prise d’air sur le capot et des jantes de performance de couleur argentée.

Toyota Corolla Concept

Toyota Corolla Concept | Photo: Toyota

La berline compacte de Toyota pourrait recevoir une mise à jour substantielle, si l’on se fie au concept présenté par la marque au salon de la mobilité de Tokyo. En effet, cette berline ultra-moderne est beaucoup plus dynamique que toutes les Corolla qui l’on précédée, avec une partie avant mince dominée par une barre de lumière ainsi que des ailes arrière musclées et rectangulaires. Une éventuelle version de production recevra certainement un intérieur un peu plus rationnel, car celui présenté est décidément l’intérieur d’un concept. Le modèle montré semble avoir un port de recharge sur l’aile avant, mais Toyota n’exclut pas une possible variante à combustion.

Toyota Land Cruiser FJ

Dévoilé la semaine dernière, le Toyota Land Cruiser FJ fait ses débuts publics à Tokyo. Ce petit VUS à l’apparence robuste combine des éléments de design tirés du VUS hors-route pleine grandeur du même nom avec une taille diminutive adaptée à la conduite en ville au Japon. Propulsé par un moteur quatre-cylindres de 2,7 L et une boite automatique à six rapports, ce modèle est aussi équipé d’un rouage intégral à temps partiel. Il est peu probable qu’il vienne au Canada, mais le Land Cruiser FJ semble très prêt de la production de série.