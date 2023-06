Mazda Canada dévoile l’édition Suna pour quatre modèles 2024

– Mazda Canada dévoile l’édition Suna pour les modèles 2024 Mazda3 Sport, MX-30 EV, CX-30 et CX-5.

– L’édition Suna présente une esthétique unique, notamment un extérieur sable zircon métallisé et un intérieur terre cuite.

– À l’exception du MX-30 EV, les modèles Suna utilisent le moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo.

Mazda Canada a récemment dévoilé son édition Suna pour quatre de ses modèles 2024 : Mazda3 Sport, MX-30 EV, CX-30 et CX-5. Conformément à la volonté de Mazda d’offrir une gamme évolutive caractérisée par des groupes motopropulseurs robustes, une tenue de route dynamique et un style personnalisé, les modèles édition Suna visent à améliorer l’expérience de conduite, en trouvant un équilibre entre des performances engageantes et une esthétique unique.

S’inspirant du style sportif et haut de gamme de la précédente édition Kuro, les modèles édition Suna s’inscrivent dans une certaine continuité, tout en se distinguant par leur propre style. Les accents extérieurs noir brillant – une caractéristique partagée avec les modèles Kuro – y compris les jantes en alliage d’aluminium métallisé noir, les rétroviseurs latéraux et la calandre, confèrent à l’édition Suna une allure sportive et affirmée.

Cependant, l’édition Suna se distingue de son prédécesseur par sa palette de couleurs captivantes, se démarquant de la foule par une peinture extérieure exclusive en sable zirconé métallisé. L’intérieur suit le mouvement avec une remarquable fusion de sellerie terracotta et d’inserts en daim noir, parfaitement complétée par des surpiqûres terracotta et des accents gunmetal. Ce savant mélange de matériaux et de couleurs donne une impression d’intemporalité avec un attrait résolument contemporain.

Si le design est un aspect essentiel de l’édition Suna, les performances ne sont pas en reste. À l’exception du MX-30 EV, les Mazda3 Sport, CX-30 et CX-5 édition Suna sont tous équipés du puissant moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo. Associé à une transmission automatique à six rapports et doté de la traction intégrale i-Activ de série, ce groupe motopropulseur développe des performances engageantes, générant jusqu’à 256 chevaux et 320 lb-pi de couple.

Les prix et les caractéristiques spécifiques des nouveaux modèles édition Suna seront annoncés en même temps que les annonces respectives des véhicules Mazda 2024. Avec l’édition Suna, Mazda réaffirme son engagement à associer un design innovant, une sportivité haut de gamme et des groupes motopropulseurs performants, redéfinissant sans cesse l’attrait esthétique de ses véhicules et l’expérience du conducteur.