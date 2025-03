Maserati mise tout sur la personnalisation de ses voitures

Afin de se démarquer des autres constructeurs automobiles de luxe, Maserati annonce qu’elle repousse les limites de la personnalisation. Dans le cadre d’une présentation virtuelle, la marque italienne a annoncé l’ouverture de son nouvel atelier de personnalisation à Modène en Italie.

Maserati offre trois degrés de personnalisation à sa clientèle.

L’atelier de personnalisation de Maserati est situé à Modène en Italie.

Afin de démontrer l’étendue des possibilités du programme de personnalisation, Maserati présente la MC20 Cielo “Less is More…?”.

Trois de degrés de personnalisation sont prévus

Tout dépendant de votre désir d’implication dans le processus créatif de votre prochaine voiture italienne de luxe, Maserati a prévu trois degrés pour la personnalisation: Corse, Futura et Bespoke.

Dans le cas de la formule Corse, on mise principalement sur l’héritage de la marque en course automobile. On s’inspire notamment d’anciennes voitures de course portant l’écusson du trident. On tente d’atteindre le parfait équilibre entre le classique et la modernité. Pour ce qui est du programme Futura, il met de l’avant un style plus contemporain. Les clients sont amenés à choisir des matériaux durables qui s’agencent avec la peinture à deux tons de la carrosserie.

Enfin, Maserati propose également à sa clientèle d’opter pour l’approche Bespoke avec laquelle on peut repousser les limites de la personnalisation. Les limites ne sont pas celles d’un catalogue, mais plutôt de votre créativité.

Un atelier de personnalisation au coeur de Modène

Ce nouvel atelier de personnalisation est installé au coeur de Modène, là où la marque Maserati a élu domicile depuis plus de 80 ans. Pour celui qui désire se procurer un véhicule Maserati personnalisé, l’expérience débute dans la salle d’exposition où il peut s’imprégner d’une multitude de teintes, de textures et de matériaux.

La nouvelle salle de peinture permet de compléter jusqu’à 24 voitures par jour, et ce, même si chacune d’elles a une teinte qui lui serait spécifique.

L’exemple de la Maserati MC20 Cielo “Less is More…?”

Afin d’illustrer l’ampleur de la personnalisation possible dans son nouvel atelier, Maserati a créé entièrement sur mesure la MC20 Cielo “Less is More…?”. Comme on est à même de le constater en jetant un coup d’oeil aux photos, elle est peinte en bleu mat et elle est décorée de formes géométriques lui conférant une allure artistique. Chacune des couleurs de ces formes rappelle un moment marquant de l’histoire de Maserati.