Diminution des ventes en 2024 : Maserati en danger?

La deuxième génération du Levante est attendue en 2027.

2025 pourrait s’avérer difficile pour Maserati.

L’un des sujets les plus épineux dans le camp de l’empire Stellantis concerne les quelques divisions automobile qui devront éventuellement être abandonnées, depuis l’annonce de son ex-PDG, Carlos Tavares, en 2021.

Parmi elles, Maserati se retrouve en position vulnérable, notamment parce que les chiffres de ventes ont perdu beaucoup de terrain en 2024. Aux États-Unis par exemple, les ventes ont chuté dramatiquement de près de 37 % en 2024. Et c’est encore pire en Italie où les ventes du trident ont perdu 41 % face à l’année précédente.

À l’échelle mondiale, le constructeur italien a vu ses ventes diminuer de 39,55 %. Et avec une gamme vieillissante (pour certains modèles) et l’alternative électrique qui tarde à faire son entrée, Maserati pourrait bien être témoin d’une autre diminution pour une deuxième année consécutive.

Avec l’abandon des berlines Quattroporte et Ghibli, sans oublier le Levante qui a également été envoyé à la retraite, la gamme Maserati ne compte plus que les GT GranTurismo et GranCabrio, ainsi que l’exotique MC20. Quant au multisegment Grecale, il doit également faire face à une concurrence étoffée et bien établie.

La production des véhicules Maserati a également chuté, notamment à cause de l’aspect plus niche des modèles encore sur le marché en 2025. Le problème réside aussi dans la stratégie à long terme de la marque qui devra attendre jusqu’en 2027 pour la deuxième génération du Levante et en 2028 pour une nouvelle Quattroporte.

Ce qui est clair, c’est que Maserati doit trouver une manière de se relever, sinon elle pourrait bien quitter plus rapidement que prévu.

Le parallèle avec la marque Chrysler est indéniable. Jadis une division adulée par le public nord-américain, Chrysler est désormais confronté à un marché de plus en plus difficile pour un constructeur. Et comme la gamme actuelle ne compte que deux versions d’une seule minifourgonnette, il est difficile de remonter la pente.

D’ailleurs, le rapport indiquant que le futur multisegment électrique de Chrysler soit sur la glace au moment d’écrire ces lignes en dit long sur l’avenir assombrie de cette division importante dans l’histoire automobile nord-américaine.