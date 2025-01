Maserati présente la MC20 Cielo et le VUS Grecale au CES 2025, mais où est la MC20 Folgore ?

Maserati présente au CES 2025 des fonctions avancées de conduite assistée et d’audio haut de gamme, mais retarde la MC20 Folgore.

La gamme Maserati du CES 2025 comprend les MC20 Cielo et Grecale VUS dotés de l’IA et de systèmes audio haut de gamme. La MC20 Folgore entièrement électrique, attendue pour 2025, est absente, ce qui soulève des questions sur la stratégie de Maserati en matière de véhicules électriques. Des nouvelles suggèrent des retards de production suite aux ventes plus faibles que prévu des modèles EV actuels de Maserati.



Maserati présentera sa MC20 Cielo et son VUS Grecale au CES 2025 de Las Vegas, ainsi que ses partenariats avec le Politecnico di Milano et le spécialiste de l’audio Sonus Faber.



La MC20 Cielo exposée au CES intègre des capacités d’intelligence artificielle développées dans le cadre du projet AIDA, une collaboration entre Maserati et le Politecnico di Milano. Ce projet vise à faire progresser la technologie de la conduite autonome, et la MC20 Cielo pilotée par l’IA sert de plateforme d’essai. De son côté, Sonus Faber présentera ses systèmes audio haut de gamme dans les VUS Grecale de Maserati et proposera des essais de conduite avec chauffeur aux participants du CES.

L’absence de la MC20 Folgore, voiture entièrement électrique dont la sortie était prévue en 2025, est à noter dans le programme CES de Maserati. La supercar électrique, qui devait initialement partager des similitudes technologiques avec la GranTurismo Folgore de Maserati, semble avoir subi des revers de développement.

Des sources, y compris des déclarations du syndicat italien FIM CISL, suggèrent que les plans de production de la MC20 Folgore ont été suspendus. Elles indiquent également que Maserati a retardé la mise en œuvre de sa plateforme entièrement électrique.

La MC20 Folgore devait être dotée d’une architecture de 800 volts, de trois moteurs électriques et d’une batterie de 92,5 kWh. Cependant, les récentes baisses de production et les ventes plus faibles que prévu de la gamme EV existante de Maserati, y compris la GranTurismo et la GranCabrio Folgore, pourraient avoir contribué à la décision d’interrompre le projet.

La décision de Maserati de retarder la MC20 Folgore fait suite aux difficultés rencontrées par les voitures électriques dans l’ensemble de l’industrie. Malgré les progrès réalisés en matière de performances et de technologie, les coûts de développement élevés et l’adoption plus lente que prévu ont créé de nombreuses incertitudes.

Les ressources font état d’une baisse de production de 64 % pour Maserati en 2024 par rapport à l’année précédente. Les analystes suggèrent que Maserati pourrait recentrer ses efforts sur les modèles à combustion ou hybrides tout en réévaluant sa stratégie en matière de véhicules électriques.

Maserati n’a pas encore confirmé si la MC20 Folgore sera entièrement annulée ou si elle sera relancée dans le cadre d’une future gamme de produits.