Malgré une Versa 2026 revisitée, Nissan Canada confirme qu’elle ne revient pas au pays

Nissan procède à un deuxième rafraichissement sur l’actuelle génération de la Versa. Sa production commence au Mexique à Aguascalientes, mais elle ne montera pas plus au nord du Rio Grande. Nissan Canada nous a confirmé qu’elle ne revient pas dans le catalogue au pays.

La production de la Versa 2026 a débuté au Mexique

Elle reconduit son 4-cylindres de 1,6 litre, mais sa puissance descend à 118 ch.

La Versa ne sera plus venue en Amérique du Nord hors Mexique

La voiture sera officiellement dévoilée le 3 mars

Jusqu’à l’an dernier, la Nissan Versa était la voiture la moins chère au Canada avec un prix de 23 394$. Bien qu’elle fût l’incarnation de l’abordabilité, on ne peut pas dire que les clients se sont rués dessus, ses ventes sont demeurées marginales. Toutefois, avec le contexte actuel d’une hausse constante du prix des véhicules, les consommateurs sont de plus en enclin de regarder les modèles plus abordables. Après tout, le prix moyen d’une automobile au Canada est actuellement de 65 000$.

Du nouveau en 2026

Pour 2026, la Versa obtient un deuxième rafraichissement sur la génération lancée en 2020. En 2023, le constructeur lui avait donné un premier coup de pinceau pour harmoniser sa grille de calandre en V-Shape aux autres modèles de la gamme. Cette fois, on suit la même approche, mais on se tourne vers le Murano pour l’inspiration esthétique.

La devanture se scinde en deux sections. La partie supérieure intègre des phares de jour en DEL qui deviennent la signature visuelle du modèle. Plus bas dans la calandre ou le sourire inversé, les principaux éléments se cachent aux extrémités.

Au profil, en fonction du modèle, la Versa aura des roues en acier de 15 pouces pour le modèle Sense de base alors que le plus équipé Exclusive aura des jantes en aluminium de 17 pouces. Au centre de la gamme l’Advance à des 16 pouces. À l’arrière, tout comme à l’avant, il y a une évolution avec une bande transversale qui rejoint les feux pour une similitude plus forte avec sans grande sœur, la Sentra.

Une cabine simple et économique

Évidemment, le but d’une telle voiture est d’avoir un prix d’entrée le plus bas possible. Conséquemment, les plastiques sont omniprésents à bord. Pour plus de matières souples, les acheteurs devront se tourner vers les versions Advance et Exclusive qui proposent entre autres une instrumentation partiellement numérique, la même qui était disponible au Canada. La grande nouveauté est toutefois l’intégration d’un écran central de 12,3 pouces sur l’Exclusive alors que les Sense en Advance doivent se contenter d’un moniteur de 9 pouces. Dans une optique de confort, au sommet de la gamme, le système audio Bose à 8 haut-parleurs est reconduit. Les autres modèles se contentent de seulement deux haut-parleurs.

Mécanique en baise de puissance

Sous le capot plongeant, selon toute vraisemblance, le 4-cylindres de 1,6 litre sera reconduit. Au Canada, sa puissance était de 122 chevaux et venait de facto avec une boite automatique de type CVT. Pour cette nouvelle version 2026, la puissance serait maintenant de 118 ch. Le modèle d’entrée de gamme pourrait également être disponible avec une boite manuelle.