La Nissan Versa ne revient pas en 2026, emportant avec elle la catégorie des voitures sous-compactes abordables

La Nissan Versa est la dernière voiture sous-compacte à essence disponible au Canada.

Elle ne sera pas renouvelée en 2026, marquant ainsi la fin de sa catégorie.

Le titre de véhicule neuf le plus abordable au Canada revient donc au Hyundai Venue, avec un prix de départ de 24 971$.

Nissan ne renouvèle pas la Versa en 2026, signant du même coup l’arrêt de mort des berlines sous compactes sur le marché canadien.

En effet, la plus petite des voitures du constructeur japonais était la dernière de son segment depuis la disparition de la Mitsubishi Mirage à la fin de l’année-modèle 2024.

Les MINI 3 et 5 portes ainsi que la Fiat 500e sont techniquement des modèles sous compacts, mais leur facture de base avoisine les 40 000$, ce qui les place dans une catégorie à part.

Un changement plus important qu’implique le retrait de la Versa : le titre de véhicule neuf le plus abordable au Canada passe au Hyundai Venue en 2026.

Avec un prix de départ de 24 971$, ce petit multisegment sous-compact construit sur les bases des défuntes Hyundai Accent et Kia Rio est donc le moins dispendieux de tous les véhicules neufs sur le marché, en excluant les rabais pouvant être offerts par d’autres manufacturiers.

Cela signifie une augmentation de 1 556$ par rapport à la Versa S 2025, qui détient toujours le titre, jusqu’à ce que les inventaires des concessionnaires s’épuisent.

Attention toutefois, cela pourrait être de courte durée, parce qu’une nouvelle version du Venue pourrait arriver en 2026 ou 2027 avec un prix probablement plus élevé.

Chez Nissan, la nouvelle entrée de gamme sera certainement la version de base de la Sentra, redessinée en 2026, mais comme les prix de cette berline compacte ne sont toujours pas connus, nous ne pouvons pas nous prononcer. En 2025, ce modèle débute à 26 515$ avec la boite de vitesse manuelle. Comme celle-ci n’est plus disponible sur le modèle 2026, on s’attend à un nouveau prix de départ plus près des 27 190$ requis pour mettre la main sur une Sentra 2025 à boite CVT.

Cela signifie donc que Hyundai pourrait également se targuer d’offrir la berline la plus abordable au pays, puisque l’Elantra 2026 débute à 25 821$.

Cette décision n’arrangera pas les choses pour les automobilistes à la recherche d’un véhicule neuf à petit prix, puisque c’est ceux-ci qui ont vu les plus grandes augmentations depuis les dernières années.

En effet, en reculant de quatre ans, on pouvait trouver 8 voitures sous la barre des 20 000 canadiens, tout frais compris, dont quelques berlines compactes.

Pire encore, la voiture la moins chère sur le marché au début de 2021, la Chevrolet Spark LS à boite manuelle, ne coutait que 11 798$.

C’est donc dire que nous avons assisté à une augmentation du prix plancher de plus de 13 000$ en moins de cinq ans.

Comme aucun autre modèle plus abordable n’est prévu au cours des prochaines années, plusieurs acheteurs n’auront d’autre choix que de se tourner vers les véhicules d’occasion.