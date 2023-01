Ma Volkswagen Golf SportWagen 2018 consomme 20 % de moins avec Unitronic

Unitronic Performance est basé à Laval, Québec, Canada.

La Volkswagen Golf SportWagen MK7 est le summum de Volkswagen.

J’ai écrit quelques histoires sur ma Volkswagen Golf Sportwagen Comfortline 4Motion 6 vitesses manuelle 2018 personnelle au fil des ans. En bref, je l’ai achetée neuve à la fin 2018, j’ai obtenu un EXCELLENT prix, j’ai signé un contrat de financement à 0 % d’intérêt (imaginez ça !), et aujourd’hui, elle vaut environ 100 $ de moins que ce que je l’ai payée il y a un peu plus de quatre ans (je rigole, ou presque…).

La formule de la Volkswagen Sportwagen en fait ce que certains ont appelé le rêve humide du journaliste automobile. Il s’agit d’une familiale compacte à traction intégrale, turbocompressé et équipée d’une boîte de vitesses manuelle, qui se conduit particulièrement bien. En fait, en ce qui concerne la conduite, le seul « vrai » problème a été la puissance.

Le moteur 4 cylindres 1,8 L TSI turbocompressé de série (avec AWD) produisait 170 ch et 185 lb-pi de couple (avec la 6M) ou 199 lb-pi avec la transmission automatique DSG. Avec environ 3 350 livres à trimballer, sans passagers ni matériel, la puissance est « suffisante », comme je l’ai dit à plusieurs reprises. La garantie de base étant maintenant terminée, ça suffit.

Je connais Unitronic Performance depuis très longtemps. J’ai d’abord acheté une mise à jour Stage 1 sur mon Audi A4 Avant 2008 et j’ai été satisfait des 245 ch et 275 lb-pi de couple amélioré (de 200 et 207). Maintenant, la promesse d’une puissance de 242 ch et d’un couple de 273 lb-pi dans une voiture qui pèse environ 350 lb de moins que l’Audi m’a fait saliver…

Et je suis époustouflé par le résultat du téléchargement de 15 minutes via le port OBD-II. La force supplémentaire est immédiatement perceptible grâce à une distribution parfaitement optimisée. L’astuce est que le réglage est aligné sur la stratégie de l’équipementier avec une courbe de couple impressionnante et rapidement accessible. Le résultat est une suralimentation douce et linéaire tout au long de la course de la pédale d’accélérateur. En résumé, pour une moitié moins de gaz, j’obtiens le même niveau de « vitesse » qu’auparavant à plein régime. Au-delà de la moitié de la course, ma tête commence à s’appuyer doucement contre l’appui-tête. Un autre avantage de la mise à niveau de l’ECU est une augmentation de l’efficacité énergétique.

Grâce à l’amélioration de la distribution et de l’injection de carburant en conditions de croisière, il est possible de découvrir, selon ce qu’on m’a dit, une amélioration d’environ 10 % du rendement énergétique. L’excellente nouvelle est qu’après trois semaines de conduite avec la Golf et son nouveau réglage, nous avons remarqué une bonification plus que remarquable de la consommation de carburant. Nous sommes toujours en mode découverte du potentiel de performance cependant nous avons jusqu’à présent calculé une réduction de 20 % de la consommation de carburant ! Cela ne s’applique peut-être pas à tous, mais nous sommes extrêmement satisfaits de notre achat jusqu’à présent; voilà de quoi justifier la simple modification !

Aussi, pour ce réglage, Unitronic a maintenu toutes les protections de Volkswagen basées sur les températures de fonctionnement du moteur et d’autres méthodes à sécurité intégrée utilisées pour assurer la fiabilité et la durabilité. Un seul élément n’est plus protégé et c’est l’ensemble de l’embrayage. Sans une certaine retenue, le disque, le volant moteur et d’autres composants connexes s’offusquent de la puissance supplémentaire et pourraient s’emballer. On m’a prévenu qu’une mise à niveau valable de l’ensemble pourrait me coûter environ 3 000 $.

Je vais tenter d’être sage et de ne pas écraser des GTI et Civic Si avec la nouvelle puissance de ma Golf Sportwagen.